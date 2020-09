Dan Tudorache, reacție fermă după alegeri! “Aștept BEC-ul, sunt încrezător, am 197 de voturi peste Clotilde”

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache a oferit o reacție fermă după alegeri. Edilul spune că ExitPoll-urile anunțate în urmă cu doar câteva ore s-au înșelat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tudorache are și o explicație pentru care ar fi reușit să-i ia fața contracandidatei Clotilde Armand. Secțiile unde el a adunat cele mai multe voturi au fost lăsate pe final la numărătoare.

Într-un interviu acordat exclusiv FANATIK, Tudorache a precizat că nu are emoții și că este sigur că va mai conduce Primăria Sectorului 1 pentru încă 4 ani de zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Tudorache, reacție fermă!

„Da, într-adevăr, recuperez destuld e bine la numărătoare. Lucrul acesta înseamnă că secțiile mai bune ale mele au venit cu ele mai târziu.

Și la începutul zilei am avut voturi bune, după care a existat așa, „o burtă”, ca să-i spun așa, după care am revenit.

ADVERTISEMENT

Eu am făcut numărătoarea paralelă și am 200 de voturi, de fapt, 197 de voturi am în plus față de Clotilde.

Acum, trebuie să-mi confirme acest lucru și BEC-ul. O să ne spună BEC-ul dacă Clotilde are 1500 de voturi în plus așa cum anunță USR. Așteptăm și ne vor spune ei. Eu sunt încrezător, asta e”, a spus exclusiv pentru FANATIK Dan Tudorache.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că la primul ExitPoll publicat la ora 21.00, candidata USR/Plus nu avea prea multe emoții. Clotilde Armand punctase serios în lupta cu Dan Tudorache și se părea că social democratul a pierdut Primăria.

Culmea este că şi în urmă cu 4 ani de zile, Clotilde Armand a fost indicată drept câștigătoare. După trecerea nopții, la fel ca în 2020, Dan Tudorache a revenit și a reușit să-și asigure mandatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În tot acest timp, reprezentanții USR spun că nici nu se pune problema ca Dan Tudorache să rămâne în funcție. „Clotilde are 1500 de voturi peste Tudorache. Nu vă luați după fentele lui. Ori este încercare disperată de aface renumărare, ori doar exercițiu de imagine, este fake news”, spun oamenii de la USR