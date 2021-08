Dan Vîlceanu, înainte de preluarea mandatului la Finanțe: ”Toți sfinții și îngerii din politica românească au sărit să critice că am fost membru TSD”

Joi, la sediul Ministerului de Finanțe, Dan Vîlceanu, noul ocupant al portofoliului, a oferit o serie de declarații despre unele controverse apărute după nominalizarea sa.

Acesta a vorbit despre afacerile familiei sale și a declarat că ”în politică, acuzațiile se fac și fără fundament de multe ori”.

În același timp, în discuția de joi cu presa, a fost abordat și faptul că a făcut parte dintr-o organizație de tineret a PSD în urmă cu peste un deceniu. ”Dacă acesta este păcatul meu politic, atunci fie, îl duc așa cum e”, a spus liberalul.

Dan Vîlceanu, noul ministru de Finanțe: ”Toți sfinții și îngerii din politica românească au sărit să critice că am fost membru TSD”

Actual liberal, a debutat în politică tocmai în rândurile organizației de tineret a celor de la PSD. Pentru perioada petrecută în TSD, noul ministru de Finanțe a fost aspru criticat în spațiul public.

Întrebat dacă apreciază că trecutul său social-democrat afectează imaginea PNL-ului, Dan Vîlceanu a răspuns cu un atac pentru critici.

”Am văzut în această perioadă toți sfinții și îngerii din politica românească, că au sărit să critice acest lucru. Am fost într-o organizație de tineret, în urmă cu mai bine de 10 ani, lucru pe care nu l-am ascuns niciodată și, din contră, îl găsiți pe site-ul Parlamentului, al Camerei Deputaților, în CV-ul pe care l-am depus acolo.

Dacă acesta este păcatul meu politic, atunci fie, îl duc așa cum e”, a spus Vîlceanu în fața presei, joi dimineața.

Ce spune Dan Vîlceanu despre afacerile sale și ale familiei

a vorbit și despre afacerile familiei sale și a declarat că, ”în politică, acuzațiile se fac și fără fundament de multe ori”. Vîlceanu a negat acuzațiile aduse și a spus că nu și-a folosit părinții ca paravan în ultimii ani.

”Aș vrea să clarificăm lucrurile acestea chiar de astăzi, din această discuție, pentru că este foarte important să știe lumea care este adevărul, ce este știre falsă și ce este adevărat.

Da, există o companie la care faceți referire, care este o companie a părinților mei, înființată în 1997, când eu aveam 18 ani, deci această chestiune că aș folosi părinții paravan pentru afaceri nu se justifică, la 18 ani trebuie să fii cel puțin precoce sau mai mult decât precoce să îți folosești părinții paravan pentru afaceri, dar, mă rog, în politică acuzațiile se fac și fără fundament de multe ori, asta e.

Nu există niciun fel de problemă din punctul acesta de vedere, iar în ceea ce privește contractele pe care le-ați văzut acolo declarate, toate, dar absolut toate și niciodată altfel, nici măcar la companii la care eu am fost acționar, acele contracte nu au fost câștigate decât prin licitație publică, niciodată un alt mijloc de atribuire a unui contract public”, a mai declarat Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanțelor mai spune că a avut două companii, însă le-a lichidat pe ambele când a intrat în Parlament.

”Am avut două companii, pe care le-am lichidat în momentul în care am intrat în Parlament tocmai pentru a evita astfel de întrebări, pe care le aveți dumneavoastră astăzi, și cred că am făcut bine. Pe de altă parte, dacă vă uitați în declarația de avere, și scrie acest lucru, am avut acești bani tocmai din lichidarea unei companii”, a adăugat Dan Vîlceanu.