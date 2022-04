Dan Vîlceanu pleacă de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Motivul demisiei

După anunțul că demisionează din funcția de secretar general PNL, Dan Vîlceanu a informat și că va pleca de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vîlceanu a spus că va face acest lucru după o discuție cu premierul Nicolae Ciucă, care urmează să aibă loc în curând.

Dan Vîlceanu: ”Sunt convins că la momentul acesta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere!”

”În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, aș vrea în urma acestei discuții să-mi înaintez demisia și din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă.

Ca orice echipă, se baza și pe încredere. Sunt convins că la momentul acesta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere, așa că voi avea o discuție cu domnul prim-ministru și voi face acest gest”, a declarat sâmbătă Dan Vîlceanu.

Vîlceanu, considerat mâna dreaptă a a precizat că şi-a înaintat şi demisia din funcţia de secretar general al PNL. Anterior, Florin Cîțu a anunțat că și-a depus și el demisia din funcția de președinte PNL, dar că nu va renunța la șefia Senatului: ”Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție”.

Dan Vîlceanu a fost dezamăgit de atmosfera din sânul partidului

Încă de vineri, că este dezamăgit de modul în care “circulă mesaje” în partid, declarând din start că nu vrea să participe la “acest bâlci”, motiv pentru care își va da demisia din funcția deținută în PNL.

”Oricum, vreau sa va spun urmatorul lucru si mi se pare foarte important pentru situatia mea, situatia in care ma aflu acum. Avand in vedere ca colegi din BEX au primit un mesaj sa vina intr-o sedinta, dupa aceea au primit un alt mesaj de la Secretariatul General ca e maine (sambata – n.r.) sedinta de BEX, vreau sa va spun ca cel putin in ceea ce ma priveste pe mine, eu nu vreau sa particip la un asemenea balci si la sedinta de maine eu imi voi anunta demisia din functia de secretar general, urmand ca colegii care vor sa faca lucrurile asa, sa le faca asa cum doresc dar nu sub supravegherea mea”, a comentat vineri Vîlceanu.

Dan Vîlceanu era mâna dreaptă a lui Florin Cîțu. Ambii au demisionat din PNL

Florin Cîțu a demisionat din fruntea PNL, deși fusese ales la ultimul congres al partidului, din septembrie 2021. Un congres extraordinar PNL în care se va alege un nou președinte liberal ar putea fi convocat pe 10 aprilie.

Demisia din funcția de președinte PNL vine pentru Florin Cîțu în contextul în care încă de la începutul săptămânii se aflase că fostul premier a pierdut sprijinul a 42 din cele 48 de filiale. Cel mai probabil, în locul său urmează să fie instalat actualul premier, Nicolae Ciucă.