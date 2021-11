Dan Vîlceanu preferă să facă o coaliție cu USR, nu cu PSD: ”România are nevoie de un guvern cu o majoritate solidă”

O decizie oficială n-a fost încă anunțată, însă Dan Vîlceanu a precizat că ar fi fost de acord să facă o eventuală coaliție cu USR, nicidecum cu PSD. “Nu am decis nimic”, a precizat liberalul.

Dan Vîlceanu preferă o împăcare cu USR și ”un guvern cu majoritate solidă”

Dan Vîlceanu a explicat că justificarea unei astfel de acțiuni ar fi că este nevoie de timp pentru o reconciliere între USR și PNL, și că țara nu poate să rămână fără guvern învestit, a declarat deputatul la .

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu. „Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție”, a precizat liberalul.

Vîlceanu: USR a spus că vrea să refacă coaliția, ”dar fără Cîțu”

„Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a mai menționat acesta.

„Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliția, dar fără Cîțu. Dar Cîțu este tot ce contează într-o coaliție de guvernare?!”, spunând că ar fi preferat ca liderul liberalilor să nu este favorizat de către USR pentru refacerea coaliției.

„Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a declarat Dan Vîlceanu față deposibilitatea refacerii coaliției cu USR și UDMR.

Florin Cîțu: BEX i-a cerut lui Ciucă să-și predea mandatul

Florin Cîțu, șeful PNL, a precizat, luni seară, faptul că Biroul Executiv al formațiunii liberale i-ar fi propus premierului desemnat Nicolae Ciucă să-și predea mandatul. De menționat că Nicolae Ciucă, premierul desemnat de către președintele Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare prin fax, marți, la Parlament, .

„Biroul Executiv i-a popus lui Nicolae Ciucă să depună mandatul de premier desemnat. A fost o decizie a BEx. A doua decizie este aceea de a propune BPN de a flexibiliza mandatul PNL și de a începe negocieri în Parlament pentru formarea unei majorități. Vom discuta mai multe detalii”, a afirmat liderul PNL Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă afirmă faptul că a căutat să medieze susținerea unui guvern minoritar

„Realitatea matematică o cunoaștem cu toții și am încercat ca prin demersurile pe care le-am întreprins să reușesc să cristalizez o soluție politică astfel încât să putem să obținem acordul pentru un guvern minoritar. Au fost decizii ale celor două partide politice, care au anunțat că nu vor vota Guvernul minoritar, fapt pe care am discutat în BEx și acesta a decis retragerea mandatului”, a afrimat Nicolae Ciucă.

Reprezentanții USR au precizat, luni seară, după anunțul privind nominalizarea lui Nicolae Ciucă în funcția de prim-ministru că remediul pentru ieșirea din actuala criză politică este reclădirea coaliției PNL-USR-UDMR.

„USR reiterează că soluția pentru ieșirea cea mai rapidă din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. România are nevoie de un guvern cu o majoritate solidă în Parlament care să rezolve criza energetică și criza sanitară. România are nevoie de un guvern care să respecte un program de reforme pentru modernizarea țării, cu un calendar clar și un buget cu alocări strategice agreate de la început”, a susținut USR în seara zilei de luni.