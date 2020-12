Dana Budeanu a revenit cu un nou videoclip pe canalul de YouTube și îi atacă dur pe influenceri. Vedeta le-a acuzat pe vedete că folosesc prea multe filtre pe Instagram, iar Adelina Pestrițu a postat o fotografie în semn de răspuns.

Dana Budeanu este recunoscută pentru sinceritatea cu care critică anumite vedete din showbiz-ul românesc, dar și pentru umorul pe care îl folosește în videoclipuri. De data aceasta, atenția creatoarei de modă este îndreptată către vedetele care folosesc filtre în exces la fotografiile pe care le postează.

Vedeta a declarat că acestea își ascund adevărata față, iar Adelina Pestrițu i-a răspuns Danei Budeanu la acuzații printr-o postare sugestivă pe rețelele de socializare.

Dana Budeanu, atac dur la influenceri. Reacția fabuloasă a Adelinei Pestrițu

Dana Budeanu a făcut senzație cu emisiunea ei de pe YouTube, „Verdict”, în care le critică pe vedetele autohtone pentru stilul lor vestimentar, dar și pentru alte chestiuni legate de imagine.

Creatoarea de modă a postat recent un nou videoclip și îi atacă dur pe influenceri, care își ajustează pozele cu ajutorul filtrelor de pe Instagram. Dana Budeanu susține că vedetele nu sunt un exemplu pentru urmăritorii lor atâta timp cât imaginea pe care o promovează nu este cea adevărată.

Aceasta nu a ținut pentru ea părerile și le-a expus pe contul de YouTube, unde se bucură de sute de mii de vizualizări la fiecare videoclip. Așa cum a declarat mai demult, este o persoană sinceră și își asumă părerile despre diverse persoane publice.

„(…) Tu dacă te uiți pe Instagram-ul vedetelor, dar mai mult timp, înnebunești. O sursă inepuizabilă de caterincă, nu există așa ceva. După ce ați trecut prin pandemia asta, starletelor, în care gata, s-a pus egal între publicul sărac (normal). Nu mai postați din case, că dacă sunteți la fel de normale ca publicul vostru, nu mai sunteți vedete.

Domnișoara, a cărei identitate nu am voie s-o dezvălui (…) mi-a arătat vreo 30 de poze cu vedete, cu brazii. Eu nu am reușit să disting nicio vedetă. De ce? Pentru că toate vedetele sunt fotografiate la copac cu face app-ul ăla, sau cum se numește, pe față. Nu mai aveți identitate. De ce vă pozați cu acel filtru pe față, toate? Voi realizați că arătați horror? Sunteți horror, sunteți la fel toate. Nu mi-am dat seama cine este în poză (…).

Ideea este că nu mai existați, pur și simplu (…) De ce nu vă lăsați cum sunteți? De ce vă ascundeți voi? Cine sunteți voi? Ce probleme psihice?(…) O femeie care-și pune filtru pe față și se postează are probleme psihice. Corect? Corect. Tu ca să-ți pui un filtru pe față și să te postezi cu acel filtru, cu siguranță ai o problemă psihică, un dezechilibru psihic, care te duce la această decizie.

De ce? Pentru că a nu fi sigură pe tine înseamnă a nu fi un exemplu. Voi nu sunteți un exemplu pentru nimeni. Pentru publicul vostru nu sunteți un exemplu. Pentru că publicul se uită la cineva pentru a căpăta îmcredere în sine. Voi trebuie să fiti un exemplu de încrdere, da? Lasă că de stil, de draci, că la aia sunteți oricum pilaf. De încredre, de a alege adevărul. Generațiile astea care se uită la voi aspirațional se uită la un filtru, adică la nimic,

Voi învățați publicul să aleagă să-și pună filtre, deci să mintă, să vândă o imagine care minte, care nu este reală, care este într-o realitate virtuală în care oamenii nu trăiesc. Voi nu sunteți un exemplu. Tu când te dezbraci, când te uiți în oglindă și vezi că nu ești aia de pe Instagram, normal că te sperii. Exact cum vă spuneam eu într-un verdict cu mafioți, că ăla intră-n casă și nu știe cine e aia de pe fotoliu. Cine-i mopul ăla de pe fotoliu, unde ești, că n-ai nicio legătură cu ce ești pe Instagram.

Care este raționamentul care te duce spre demența de a te posta frecvent cu filtre? Ce se întâmplă în capul vostru? Vă spun eu, sunteți praf, pilaf. Nu e vorba că nu sunteți un exemplu, este vorba că sunteți praf, pilaf, nimic. Eu când o văd pe Andra cu filtru sunt șocată. De ce? Care-i ideea? Tu ești huge (n.r. populară, apreciată). Tu crezi că pe publicul ăla șmecher, pe ăla în interesează să te vadă cu filtru pe față? El te adoră așa cum ești. Îți adoră vocea, adoră ce transmiți. Asta înseamnă să fii vedetă.”, a explicat Dana Budeanu.

Reacția fabuloasă a Adelinei Pestrițu

La o zi după verdictul Danei Budeanu, Adelina Pestrițu le-a demonstrat fanilor că nu promovează i imagine falsă și că nu se folosește de filtre pentru a-și ascunde fața. Vedeta a postat pe contul de Instagram o fotografie fără filtre.

Se pare că fosta soție a lui Liviu Vârciu nu încearcă să pară altcineva, așa cum le acuză Dana Budeanu pe vedete. Adelina Pestrițu nu a folosit filtrele de pe Instagram în această fotografie și este ajutată doar de machiaj și trăsăturile ei naturale, semn că diferențele dintre fotografii nu sunt deloc mari.