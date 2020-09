Dana Budeanu, dialog cu Gabriela Firea la verdict politic: ”Am decis să te susțin când te-ai opus, real, lui Liviu Dragnea”. Video

Dana Budeanu, cea mai aprigă susținătoare a Gabrielei Firea în lupta politică pentru postul de primar al Capitalei la alegerile de duminică, 27 septembrie, a realizat un ”verdict politic” special.

În emisiunea creatoarei de modă a venit ca invitată chiar actualul edil al Bucureștiului. Timp de o oră și jumătate, cele două aliate au vorbit despre mai multe subiecte.

Printre altele, Dana Budeanu i-a făcut și o serie de dezvăluiri Gabrielei Firea și i-a spus care a fost momentul în care i-a devenit susținătoare. La rândul ei, Firea a vorbit despre campania electorală și despre ceea ce a trăit în această perioadă.

Cu două zile înainte de alegerile locale din Capitală, Dana Budeanu a început o nouă serie de verdicte, intitulată ”VERDICT – 10 cu Dana Budeanu”. Seria sa de emisiuni online a debutat cu un interviu cu Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei.

”Am sprijinit o femeie în această campanie. O femeie cât o sută de bărbați. Aș lua-o de la capăt oricând. Nu am greșit o secundă că am făcut această alegere singură și independentă ca de fiecare dată. Această femeie este invitatul meu, astăzi”, și-a început Dana Budeanu Verdictul Politic.

Dana Budeanu nu a fost tot timpul o susținătoare a Gabrielei Firea în mandatul acesteia de edil al Capitalei. Creatoarea de modă a dezvăluit că momentul în care a decis să o susțină, ca femeie, a fost momentul în care aceasta a fost atacată de PSD după ce i-a opus rezistență lui Liviu Dragnea, șeful PSD pe atunci.

”Unul dintre momentele in care am hotărât, real, să te susțin a fost acela în care te-ai opus, real, lui Liviu Dragnea. eu sunt corectă, spun. Pentru mine a fost un moment în care mi-am dat seama că ea a fost lăsata singură cuc de…cine nu trebuia să o las singură cuc. Eu nu sunt nimeni, sunt un cetățean care are o voce mai mare decât a altor cetățeni și atât.

Dar cei care nu sunt oameni simpli și care au fost în toate momentele din ultimii 15 ani „in the same picture“, în secunda în care s-a întâmplat acel episod care a ținut luni de zile și ai fost nu tranșată.

Mi-am dat seama că de fapt ești singură. De ce ai fost lăsat singură: Ai fost lăsată singură pentru că ai avut tupeul să spui ceva invers. Este situația în care se află majoritatea femeilor din societatea asta, dar și din funcții“, a afirmat Dana Budeanu în cadrul interviului live difuzat pe Youtube.

Gabriel Firea, moment de revoltă în interviu

La rândul ei, Gabriela Firea i-a răspuns cu aceeași monedă admiratoarei sale și a spus în interviu că a fost impresionată până la lacrimi de un moment în care, prezentă la un talk-show, Dana Budeanu a vorbit despre tatăl său.

”Am plâns când ai vorbit la Mihai Gâdea (n.r. Sinteza Zilei, Antena 3) despre tatăl tău. Deci și eu și soțul pur și simplu ne-au țâșnit lacrimile. Nu ne-am putut opri.”, a spus Firea.

În interviul de vineri, Gabriela Firea s-a declarat revoltată de reacția celor care susţin că programele sociale desfăşurate de Primărie sunt pomeni. Firea a fost diectă și spune că preferă să renunţe la politică decât să ajungă să-i considere pe seniori sau pe cei cu dizabilităţi ca atârnători.

”Bucureştenii contribuie lunar cu 25% la PIB şi li se întoarce 1%. Eu nu vreau să pornim o discuţie despre bucureşteni şi ceilalţi. Sunt total de acord cu principiul solidarităţii, oraşele mari să ajute şi oraşele mai mici, dar în ce cuantum?

Nu poţi să iei totul de la Bucureşti şi să duci în ţară şi bucureşteanului să-i arăţi orabazul că a luat un stimulent financiar. Acest cuvânt atârnache mi s-a înfipt în inimă. Prefer să nu mai fac politică dacă politica este de oameni care spun despre ceilalţi că sunt atârnători. Prefer să fie ultima mea săptămână în politică.”, a spus actualul edil al Capitalei.