Dana Budeanu, dialog în direct la TV cu Flavia Groșan: “Viața nu se trăiește în frică”

Dana Budeanu a intrat luni, în direct la Antena 3, într-un dialog cu medicul pneumolog Flavia Groșan, cea care afirmă că a vindecat mii de pacienți de coronavirus cu o schemă personală de tratament, declarând că: “viața nu se trăiește în frică, ci cu zâmbetul pe buze, găsind soluții”.

Flavia Groșan a devenit extrem de populară în spațiul public după ce a declarat căa tratat mii de pacienți prin intermediul unei scheme proprii, folosindu-se de consultații online.

La începutul lunii martie, Dana Budeanu a realizat un top al celor mai incompetenți oameni din politică, incluzându-i în acesta pe mulți dintre cei care gestionează situația pandemică în România.

“Îmi pare foarte rău că nu am auzit de dumneaei înainte de a o prezenta voi, dânsa știe cine sunt, adică nimeni, și eu nu știam cine este. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că viața este despre oameni ca doamna Groșan.

De ce? În viața asta pe care o trăim se întâmplă și anul trecut, se întâmplă și anul acesta. Una este să îl treci așa și alta este să îl treci oricum altcumva, cum vedem în fiecare zi, la televizor, oriunde.

Viața, cu bune, cu rele se trăiește cu zâmbetul pe buze, fiind pozitiv, găsind soluții, bucurându-te de ce mai poți să te bucuri.

Viața nu se trăiește în panică, vin specialiștii în viață să ne spună că ce trăim noi acum este mai rău decât primul război mondial sau al doilea război mondial? Pe ce planetă trăim?” , a declarat Dana Budeanu.

Flavia Groșan: “Nu îmi vine să cred că vorbesc cu dumneavoastră, vă admir de foarte mult timp, Dana Budeanu”.

Dana Budeanu: “Vreau să vă felicit, vă admir de foarte mult timp, vreau să vă mulțumesc că ați vrut să vorbiți cu oamenii prin intemediul ecranului și să îi faceți să simtă că există speranță.

Ceea ce trăim este un film din păcate regizat, nu suntem în poziția de a spune cine și cum, dar suntem în poziția de a liniști pe toată lumea.

Eu o fac glumind mereu, dar dumneavoastră, după un an, ați venit și ați pus ștampila medicului pe liniște. Oamenii trebuie să înțeleagă că trăim o boală sau ce e asta, cu o rată a mortalițății extrem de mică.

Trebuie să ieșim afară, să ne lăsăm copiii să se joace, să se bucure de viață, să își crească imunitatea așa cum toți am fost învățați de mici, că aceasta se menține și crește intrând in contact cu tot.

De un an de zile am aflat că trebuie să ne izolăm să fim sănătoși, oamenii care au stat un an de zile cu mască, nu au mai respirat.

Sunt oameni care au respectat aceste demențe, vor ieși afară și vor lua tot și se vor îmbolnăvi de tot. Niciun medic nu poate să îmi explice că poți respira prin mască și astfel îți crești imunitatea”.

Flavia Groșan: “Asta înseamnă prevenție, eu am meditat asupra acestui lucru, viața normală este prevenție”.

Dana Budeanu: “Fetițele mele și cu mine ne-am testat pentru anticorpi, au anticorpi, nu au avut niciodată nimic și eu nu am. Cum vă explicați?”

Groșan: “Copiii fac de obicei forme extrem de simple, dar nu știu ce să vă spun, am întâlnit cazuri în care cineva din familie a fost pozitiv și alt membru era negativ”.