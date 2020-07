Dana Budeanu lovește din nou! Avertisment pentru români: „A început campania electorală. S-a deschis cel mai mare bordel politic, la Capitală”

În timp ce principalii actori ai scenei politice din România intră pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru alegerile locale din toamna acestui an și încearcă să pună la punct nenumărate alianțe prin care să obțină voturile românilor, Dana Budeanu este cu ochii pe ei.

Ba mai mult, le promite fanilor în noua ediție a „Verdictului”, binecunoscuta emisiune pe care o realizează online, că nu va face rabat de la dezvăluiri incendiare, chiar dacă va fi nevoită să „le strice ploile”.

Bineînțeles, marea miză a scrutinului de pe 27 septembrie este fotoliul de primar general al Capitalei, așa că aici s-au deschis deja „ușile celui mai mare bordel politic din România”. În următoarea perioadă, designerul promite să ne povestească cine sunt „clienții” lui fideli și ce urzeli pun aceștia la cale în spatele ușilor închise.

Dana Budeanu face noi dezvăluiri incendiare. „Cel mai mare bordel politic din România”

„Ați văzut că în weekend s-a precipitat puțin situația, a început campania electorală, s-au deschis ușile celui mai mare bordel politic din România, care este la București. Aia e, așa este pe Capitală. Înainte de a crede că va exista vreo campanie online, pe Tv, pe cașcavaleu în acest, în afară de aia pe care o să o fac eu singură cuc, vreau să vă anunț un lucru.

Toți ăștia, de la pensații PNL, PSD, USR PLUS Doi Și-un Sfert, băi, voi toți la un loc, cu toți ăia pe care îi angajați, cu tot cașcavalul pe care îl dați voi la presă, cu toate încercările de a mă bloca pe mine, cu toate creierele aduse toate la un loc, cu toate creierele voastre de fătălăi, toți, împreună, nu faceți nici măcar cât o circumvoluțiune de a mea.

Nu este o tragedie, este o realitate. Deci, dacă toți vă puneți împreună, cu toți banii din lume, cu toate creierele pe care le aveți voi, cu tot know how-ul adus de nu știu de unde, de prin SUA, de prin Israel, nu faceți toți cât o circumvoluțiune a creierului meu”, a dezvăluit Dana Budeanu, potrivit Știri pe surse.

Nici ministrul Sănătății nu a scăpat de criticile designerului

În altă ordine de idei, controversata creatoare de modă a ținut să-și exprime nemulțumirea față de ideea avansată în urmă cu câteva zile în Senat de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Acesta propunea ca persoanele infectate cu COVID-19 care sunt asimptomatice să rămână, totuși, în spital pentru 48 de ore.

„Am înțeles că s-a stat până la ora 1 jumate noaptea în Senat să se dezbată, să se recitească, o lege fără sens, anume legea carantinării, legea pușcăriei, o lege care este doar un abuz, încă un abuz asupra sclavilor acestei nații pentru că doar sclavii respectă abuzurile, sclavii sunt ținuți prizonieri ca abuzurile să se poată întâmpla.

Și un câine fuge dacă încerci să dai în el. Și o furnică fuge dacă încerci să o prinzi. Ce faceți voi, nenorociților, cu oamenii, nu este un abuz, este o dictatură. Legea nu are niciun sens, e zero. Am citit legea.

Care e sensul să mă duci la spital, imbecilul dracu’ Tătaru, 48 de ore, după care eu semnez pe propria răspundere că plec din spital dacă nu au început simptomele? Păi 99,9% din infectați nu au simptome. Și dacă apare peste 48 de ore, tu cum știi că a apărut simptomul? Mă pârăste vecinul că m-a auzit tușind pe balcon?”, a spus Dana Budeanu.