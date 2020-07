Dana Budeanu lovește din nou! Nu s-a putut abține și a criticat-o pe Andreea Marin: „E zero barat”

Cu un umor inconfundabil și multă, foarte multă ironie, Dana Budeanu analizează „la sânge” ținutele celor mai reprezentative figuri ale showbiz-ului românesc, fără să-i pese că riscă să atragă antipatia „victimelor” sale. Așa s-a întâmplat și astăzi, când în vizorul celui mai dur critic de modă din România a intrat nimeni alta decât Andreea Marin.

Chiar dacă este recunoscută pentru eleganța de care dă dovadă în aparițiile publice (din ce în ce mai rare, din păcate), fosta „Zână a Surprizelor” nu i-a lăsat o impresie tocmai bună „specialistei”, care a ținut să puncteze în cel mai recent vlog publicat pe propriul canal de Youtube faptul că aceasta este departe de a se încadra în categoria femeilor suple.

Și nu de ieri, de azi, ci încă din perioada în care prezenta celebra emisiune difuzată de TVR 1. Totodată, designerul o sfătuiește pe fosta soție a lui Ștefan Bănică Junior să treacă mai des pragul unei săli de fitness. Nu de alta, dar „este necesar atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!”.

Dana Budeanu nu o menajează deloc pe Andreea Marin. Uite ce a putut să spună despre „Zână”

„Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început Surprize-Surprize la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum.

După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme.

Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta. La o conformație ca a Andreei Marin. Este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn… nu poți așa ceva”, a afirmat Dana Budeanu în cel mai recent vlog al său.

Nici Andra nu a fost iertată: „Este o prostie, o tâmpenie”

Dacă vă gândeați că artiștii sunt scutiți de „verdictul” dur al controversatei creatoare de modă, ei bine trebuie neapărat să aflați ce a avut de spus la adresa Deliei și a Andrei. În ciuda faptului că au o groază de fani și le intră în conturi sume care nu sunt chiar la îndemâna oricui, cele două continuă să „o ardă ca niște sărăcii”. Fiindcă o consideră o prietenă foarte apropiată, Dana Budeanu a ținut să o învețe pe soția lui Cătălin Măruță cum se trăiește cu adevărat viața de vedetă.

„Delia e în vacanță, pentru că e vedetă Delia. În afară de Delia și încă vreo 2-3, în rest majoritatea o ardeți ca niște sărăcii de la care publicul nu are nimic de învățat, pentru că în afară de vedete reale ca Smily, Delia, la Andra trebuie să fac o paranteză.

Eu înțeleg că Andra e o vedetă al cărui public este și unul care adoră muzica populară, mă rog. Cei care cântă country music în America o ard la maxim, ca toate celelalte vedete.

Nu contează că dacă mie îmi ascultă muzica oricine, public de orice nivel financiar, înseamnă că eu nu mai sunt vedetă. Tu nu trebuie să fii accesibil ca vedetă. Este o prostie! E o tâmpenie.

Vedetele sunt aspiraționale. Eu mă uit undeva în sus din toate punctele de vedere, și din punct de vedere financiar. Nu este o rușine să ai cașcaval. De aceea muncești și scoți piese bune”, a spus criticul de modă.