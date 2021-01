Dana Budeanu o desființează pe Loredana Groza: „Tu nu ai nevoie să-ți arăți bucile. Ce este în neregulă cu tine?”

Dana Budeanu dă de pământ cu vedetele din România care se laudă cu vacanțele peste hotare. Cel mai acid comentariu i l-a adus bunei sale prietene, Loredana Groza, de care s-a legat pentru imaginile în care artista apare cu părțile intime la vedere.

Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu, după Cristina Ich, sunt în Insulele Maldive, în resorturi exclusiviste, de unde postează imagini de la plajă sau cu activitățile lor peste hotare. Dana Budeanu le-a mustrat pe dive, despre care spune că se laudă cu locații de lux care sunt de fapt all inclusive pe bani puțini.

„Bă, toate pozele cu vedetele plecate pe la cald, prin insule, sunt cu buci. Vreau să întreb și eu direct. Înțeleg, Bianca Drăgușanu să-și pozeze bucile, capră, cum vreți voi. Ea e păpușă, am mai zis-o.

Apropo, resortul ăla. Ce? Ăla e resort? Nu mai vreau intru eu în amănunte cu restul despre Maldive, unde mergeți voi, restul, la all inclusive. E 3.000 de euro, atât. Unde vă pozați. Nu există Maldive de săraci. Mergeți la One and only și dați 40 de mii pe casuță”, a menționat Dana Budeanu pe Youtube.

Dana Budeanu, despre Loredana Groza: „Nu ai nevoie să arăți bucile, țâțele …”

Prietenă și susținătoare a Loredanei Groza, Dana Budeanu a criticat-o dur pe artistă pentru stilul pe care l-a îmbrățișat în ultima vreme. Ce-i drept, Loredana Groza a început să pozeze provocator, arătându-și nurii și părțile intime ale corpului.

„Așadar, toate vedetele s-au pozat cu bucile. Bucă îndoită, buci de jos în sus, buci pe dreapta, buci modificate cu filtre de corp, toate pozele sunt modificate. În general, pentru publicul larg v-ați arătat bucile. Vreau să știu pentru ce Loredana are ea nevoie …

Bă, Loredana, tu i-ai văzut vreodată bucile lui Adele? O să zică lumea că te compar cu Adele. Da, te compar. Sunt vedete pe lumea asta care n-au nevoie să ne arate bucile, țâțele, savarinele, mameloanele, care n-au nevoie de filtre de monștri pe față. Există niște vedete. Cum ești și tu. Ce este în neregulă cu tine? Tu ești Loredana.

Păi, ce faci tu, ești cam șefă pe aici prin țară. Nu există show ca al tău. După părerea mea, voce … Andra are o voce fantastică, tu ai o voce care se adaptează la multe stiluri, ești show woman, ai personalitate bună. Nu ai nevoie să arăți bucile, țâțele, dar n-ai voie să îți pozezi părțile intime și să le pui pe Instagram. Tu ai nevoie să nu. Cine îți încurajează această activitate este un … Dă reset la cont. Sunt atâtea care fac asta. Asta vând. Imaginea corpului lor. Bianca asta face, asta e job-ul ei. Tu n-ai nevoie nici să ai bot, nici țâțele pe afară. Nu vinzi asta. Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum”, spus Dana Budeanu pe Youtube.

