Dana Budeanu renunță la rețelele sociale. Care este motivul din spatele deciziei stilistei

Dana Budeanu a anunțat că renunță la rețelele sociale, motivul din spatele deciziei stilistei fiind scos la iveală în cadrul unei emisiuni TV. Vedeta a mărturisit că va scrie de acum înainte într-un loc unde va putea fi găsită de toată lumea.

Frumoasa șatenă a ținut să precizeze că în momentul de față mai poate fi urmărită pe canalul de Youtube, dar nu pentru mult timp. Criticul de modă a dezvăluit că lansează o aplicație chiar de ziua de naștere a mamei sale, care este „un înger pe pământ”.

Așadar, aplicația concepută pentru cunoscutul designer va avea aceleași rubrici ca și până acum, 9 la număr. Din aplicația Danei Budeanu nu va lipsi rubrica „Fătălăul zilei”, toate informațiile apărute aici fiind în exclusivitate ale vedetei.

Dana Budeanu dispare din online. Unde va fi urmărită de acum înainte

„Încet, încet ies de pe rețelele de socializare. Voi ieși definitiv și mă retrag pe o aplicație pe care am lansat-o astăzi, în această seară. Se numește Verdict App și este ca un copil mic, ca un bebeluș al meu.

Tot ce există pe această aplicație îmi aparține exclusiv. De mâine, verdictul politic intră exclusiv doar pe aplicație, restul verdictelor vor trece încet, încet doar pe aplicație. Momentan sunt și pe YouTube, dar nu ceea ce găsiți pe aplicație și în formatul respectiv.

Toată informația pe care eu o am și pe care voi nu o citiți și nu sunteți atenți, va exista pe aplicație. Aplicația are nouă rubrici, dintre care una pe care o consider cea mai importantă. Este verdictul oamenilor.

Oamenii scriu, mie îmi scriu oricum, dar acum vor scrie într-un loc unde toată lumea îi va putea auzi. Mie îmi este imposibil să fac asta.

Primesc foarte multe mesaje în fiecare zi și nu primesc prostii și nu primesc minciuni, dar mă depășește din punct de vedere al capacității și de citire și de orice. Vor avea acest canal pe care să scrie. Se numește Verdict App.

Este ziua mamei mele astăzi. Mama mea este un înger pe pământ și tot ceea ce există blând în mine este de la ea. Astăzi este ziua ei. Am lansat aplicația la ora la care ea s-a născut, culmea. S-a născut la 10 seara și am lansat-o atunci.

Este un proiect la care am lucrat foarte mult. Este un proiect care chiar dacă va fi downloadat de copii, liceeni, va fi un proiect safe și pentru ei. Aș vrea să lăsați telefoanele acasă, măcar în weekend-uri, măcar când vă întâlniți cu prietenii, aș vrea să facem această tranziție încet, încet și să înțelegeți că ați pierdut foarte mulți ani, ani superbi, pentru că, cu toții suntem copilăria pe care am trăit-o.

Voi ați sărit-o. Adolescenții de astăzi nu se mai joacă, nu mai fac prostii. Stau doar pe telefoane, nu citesc deloc. Este o aplicație unde sunt eu toată, care are nouă rubrici, în care fac o revistă a presei deșteaptă”, a spus Dana Budeanu într-o emisiune de la Antena 3.

Mai mult decât atât, vedeta a anunțat că aplicația include o rubrică foarte dragă ei, unde va avea mereu trei invitați permanenți. Este vorba de Paul Hitter, un scriitor renumit și Vlad Mitric – Ciupe, care se vor putea desfășura în voie.

„Am și rubrică dedicată fătălăilor. Cred că o rubrică foarte urmărită va fi «Fătălăul zilei» Avem verdictul politic, bineînțeles, avem verdictul media, avem o rubrică foarte dragă mie. Este singura pe care conținutul nu îmi aparține, unde am trei invitați permanenți.

Este Paul Hitter pe care îl ador, pur și simplu, un spirit extraordinar, un artist complet liber şi un om mai mult decât liber, o voce foarte cenzurată pe toate rețelele de socializare. Nu va mai fi nevoie. Se poate desfășura liber.

Avem un scriitor sub pseudonim momentan și îl avem pe Vlad Mitric-Ciupe care va scrie multă istorie adevărată”, a completat celebrul designer român, mai arată sursa citată anterior.