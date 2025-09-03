Dana Budeanu, replică tăioasă pentru Diana Șucu. Cum a reacționat vedeta după ce a aflat că soția lui Dan Șucu nu a primit bon fiscal în Piața Pucheni

Dana Budeanu a ieșit la atac. De data asta, în vizorul vedetei a ajuns Diana Șucu. Dana Budeanu a taxat-o pe soția lui Dan Șucu după ce aceasta s-a plâns că n-a primit bon fiscal în Piața Pucheni.

Diana Șucu, revoltată că nu a primit bon în Piața Pucheni

Cine ar fi crezut că o simplă vizită la piață va agita atât de mult apele?! La finalul săptămânii trecute, din Capitală. Soția lui Dan Șucu a rezumat experiența pe Instagram, expunându-și nemulțumirea legată de practicile comercianților de acolo.

Soția lui Dan Șucu a recunoscut că a găsit multe produse în piață, însă un singur aspect i-a lăsat un gust amar. Și anume, faptul că niciun comerciant nu oferă bon fiscal sau factură. Diana Șucu a vrut să puncteze acest lucru, mai ales că și ea este prezentă în lumea afacerilor și este nevoită să plătească TVA.

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a spus Diana Șucu, după vizita în Piața Pucheni.

Dana Budeanu a luat-o în vizor pe soția lui Dan Șucu

, care nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a taxat-o imediat pe soția lui Dan Șucu, spunând că aceasta nu știe ce este munca și că nu a fost niciodată un om de rând.

Pentru a-i arăta Dianei Șucu că astfel de practici sunt comune și la „case mai mari”, Dana Budeanu a spus că ea nu a primit bon fiscal nici la piața din Monaco. În stilul acid caracteristic, Dana Budeanu a taxat-o imediat pe soția lui Dan Șucu.

Mesajul Danei Budeanu pentru Diana Șucu

„În acest context în care noua putere ilegitimă scuipă în fiecare zi, flegmează în fiecare zi pe omul de rând, adică, băi, aristocaco din Mizil, omul de rând e ăla, tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost om de rând niciodată. Știi ce zic? Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea.

N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?! Ai avut așa un pic de… nu știu dacă-i noroc, că noroc e să trăiești mișto și să fii fericit, să nu minți, să nu te minți, să nu te frece de nevasta lu bărbac-tu de acum 25 de ani, mici amănunte. (…)

La Monaco, în piața din Monaco, să-ți trăiască ție dacă eu am luat vreodată bon. Tu te-ai dus în Rahova, știi cum e, fiecare trage la rădăcină. Da eu fac piața la Monaco! Bă tată, în viața mea n-am luat bon. Am plătit cash de fiecare dată, dar nici n-a existat discuția să-mi dea bon pe roșii, așa, că ești la piață, ai înțeles? Numai cuvântul piață, o piață în care țăranul român vine și desface produse.

Colectarea pe TVA și pe taxe tu crezi că trebuie să se facă la taraba din piață, da? Aaa, am înțeles. Păi du-te înapoi la tine la Mizil, măi fată și stai acolo. Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru România. Zero! România este ținută pe umeri de țăranul român, de omul care muncește de dimineața până seara, 15 ore pe zi. De aia merge România în continuare cu toți acoperiții și cu toate săgețile și cu toți neaveniții, neterminații, infecți puși cu mâna la putere, fără să fie votați. Marș!”, a spus Dana Budeanu.