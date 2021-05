Dana Budeanu și Simona Gherghe, în plan scandal: ”Nu-mi băga vorbe în gură”

Dana Budeanu și Simona Gherghe sunt în plin scandal, după ce fosta prezentatoare de la Acces Direct a băgat-o într-una dintre postările sale pe creatoarea de modă. De aici până la discuții aprinse a mai fost doar un pas.

Stilista a venit cu o replică dură la adresa blondinei legat de o postare care discriminează românii legat de vaccinul împotriva noului tip de coronavirus. Șatena a ținut să-și spună punctul de vedere clar și precis despre vedetele care promovează vaccinul.

Designerul a vorbit și despre emisiunea Acces Direct de la Antena 1, despre care spune că a adus în prim-plan ani la rând numai prostii. Dana Budeanu i-a cerut Simonei Gherghe să nu-i mai bage vorbe-n gură și să citească de ”n” ori postările ei înainte.

Dana Budeanu, replică dură pentru Simona Gherghe. Ce a spus despre Acces Direct

„După ce că o faceți nu lată, penibil de lată, vă place să vă băgați în seamă. În primul rând, nu-mi mai dai tag, pentru că am văzut la Simona Gherghe… că am postat eu că am studiat la Londra și tu la Iași și că nu știi cu marș.

Nu știi cu marș? Păi Acces Direct… e vorba aia, dicționarul de băgat și de scos. Formatul de băgat și de scos etalon în televiziune, mai lasă-ne cu puritatea… pe bune acum, hai să vorbim pe față.

Eu am postat ceva ce ai postat tu, eu nu am scris nicăieri că tu și cu soțul mâncați moca, ca să ne explici tu cum vă permiteți să vă cumpărați de la un restaurant. Eu nu am scris asta nicăieri. Nu am scris că vouă v-a trimis moca.

Am scris clar că ăia care trimit moca la toate vedetele din România, adică restaurantul cu pricina trimite moca la toate. Ele mănâncă moca și postează, vreți să vă dau lista cu alea care mănâncă moca, că o știu pe dinafară?!

E irelevant… mă rog, așa e în țările de sclavi. Măi, dacă tot au făcut ei demersul acesta discriminatoriu, iată un lucru pe care l-am învățat eu la Londra și tu nu la Iași, a nu discrimina. Vezi că postarea ta este o încurajare la discriminare!

Cum adică, 15% reducere pentru cei care se înțeapă?! N-am înțeles, adică ceilalți ce au? Au ciumă sau ce, poate unii nu se pot înțepa, poate nu vor, asta înseamnă că trebuie să fie discriminați la pește sau nu?!

Tu fii atentă la ce postezi tu, nu-mi mai băga mie vorbe-n gură. Eu n-am spus că ție ți-au dat, citește textul ca la Iași. Deci, eu am scris clar: ăia care dau moca la toate vedetele ca ele să posteze mâncare și să dea tag, poi să dea moca la cei vaccinați, cu reducere 15%.

Tu ai postat un îndemn discriminatoriu, și da marș este vorba mea și a întregii țării, marș la astfel de demersuri și în general marș la tot ce se întâmplă acum. Nu avem nevoie la ambasadori pentru înțepat”, a spus Dana Budeanu într-o filmare de pe Instagram.

În altă ordine de idei, Simona Gherghe este conștientă că și-a atras câteva antipatii, motiv pentru care a precizat că toate comenzile sale la restaurante sunt plătite. Jurnalista și soțul ei își permit să achite nota de plată, atașând în online ultima factură.

„Am comandat de multe ori, dacă este cazul o să sun la bancă să cer extrasele de cont, să atașez toate facturile. Sper că mă credeți pe cuvânt pentru că așa procedăm de fiecare dată. Nu suntem adepții mocangelilor, repet, ne permitem.

Mi se pare o chestie de bun simț să susținem afacerile, așa am făcut-o și în pandemie, inclusiv cu tag către locurile unde ne face plăcere să mâncăm”, este o parte din declarația prezentatoarei TV.