Dana Marijuana, cel mai sincer interviu înainte să fie testată pozitiv: “Vorbeam cu entitățile negre, umbrele veneau spre mine”. Exclusiv

In dimineața zilei de joi, 22 august, Dana Marijuana a fost testată cu aparatul drugtest în localitatea 2 Mai. Cu câteva zile înainte, cunoscuta cântăreață ne-a oferit, în exclusivitate, un interviu în care a vorbit despre cele mai cumplite, dar si despre cele mai fericite momente pe care le-a trait.

Dana Marijuana, dezvăluiri exclusive despre viața personală

Dana Marijuana ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, cu doar câteva zile înainte de a fi testată pentru consum de droguri, chiar noaptea trecută. Dupa testarea cu aparatul drugtest, surse din poliție spun ca rezultatul a fost pozitiv la canabis si amfetamină. Într-un interviu foarte sincer, Dana Marijuana vorbeste despre chinurile pe care le-a trăit în spital când medicii, practic, i-au blocat creierul si ne spune cum a reușit să-și ferească fetele de tentații. Dupa ce a fost externată, Dana Marijuana a reînvățat să meargă iar în copilărie muncea, alături de frații ei, pentru că nu le ajungeau banii. Dana Marijuana a fost testată pentru consum de droguri joi dimineață, la ora 2.30, în urma unui control de rutină. Surse din poliție declară că aparatul drugtest a arătat prezența canabisului și a amfetaminei. Cunoscuta cântăreață nu a putut fi, deocamdată, contactată pentru declarații.

“Am fost făcută să n-am frică de nimic”

Ți-ai început activitatea artistică în 1994. Cum era Dana la 14 ani și cum este azi, la 44?

-Acum, la 44 de ani, simți că ai toate vârstele. Uneori am senzația că trăiesc mai multe vârste, dar cred că asta e o caracteristică a României și ca femeie și ca bărbat. Nici la 14 ani n-am avut vreo frică de ceva, nici acum, am fost făcută să n-am frică de nimic. Când simt asta acționez, transform ceea ce mă face să-mi fie frică. Încerc să creez ceva în acel moment.

Ce simți că ai pierdut și ce crezi că ai câștigat în toți acești ani?

-Am pierdut un pic părinții și bunicii, dar acum îi am alături. Inima îmi funcționează bine, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt așa cum trebuie. Iubesc lumea și lumea mă iubește, suntem împreună și la bune și la rele. De multe ori încercăm să le facem bune și pe cele rele.

Dana Marijuana, cea mai grea perioadă: “Intrările mele în spital au făcut să iau o pauză de la absolut tot”

Care a fost cel mai bun moment din cariera ta? Dar cel mai rău?

-Cariera mea a stagnat ani de zile, apoi m-am trezit. au făcut să iau o pauză de la oameni, de la absolut tot. Foarte mulți ani. Acel rău a fost, până la urmă, foarte bun pentru perioada actuală și pentru restul vieții mele pentru că îi pot ajuta pe alții. Îmi aduc aminte de două momente minunate, unul când am cântat la Universitate și altă dată pe un stadion, într-o mare de lume.

După atâția ani de carieră, dacă ai avea șansa s-o iei de la început, ce greșeală ști sigur că nu ai mai face niciodată?

-Am învățat că nu e bine să folosești cuvinte urâte, dacă vrei să fie bine. Dacă vrei că totul să fie frumos și zen, zi de zi, este bine să folosești cât mai multe cuvinte frumoase. Și gânduri frumoase. Sigur că, la un moment dat, mai și explodezi. Uneori și eu mai fac asta, pentru că trebuie să mă eliberez.

“Loredana mi-a spus Dana Marijuana și pentru asta îi mulțumesc”

Ai revenit în forță cu piesa Doamna Dana. De Bogdan Negroiu te leagă o lungă prietenie. Cum ai primit propunerea? Cum a fost la filmări?

-La 14 ani exista Dana, apoi Loredana mi-a spus Dana Marijuana și pentru asta îi mulțumesc. După aceea a venit Bogdan Negroiu care s-a gândit că acum Dana are copii, familie, a trecut prin foarte multe chestii și este la vârsta a două, deci am devenit Doamna Dana.

A fost frumos și liniștit la filmări, am tras la Vama Veche pe un deal și vremea a ținut cu noi. Eu pe Bogdan Negroiu îl consider un geniu, unul dintre puținele genii ale României pe care le-am cunoscut. Îl iubesc cel mai mult pe partea artistică, a creației.

Dana Marijuana și “Poveste de cartier”

În anul 2019 ai lansat cartea “Poveste de cartier”. Cum a fost primită? Ce ai vrut, în primul rând, să transmiți oamenilor prin această carte?

-Am trecut prin mai multe episoade. Eu am fost la televizor de multe ori, dar nu am putut să explic problemele mele. Atunci le-am pus pe toate în carte, astfel încât să las în urmă trecutul și perioadele respective. Prima parte este de când m-am născut până în 2019. La un moment dat voi mai scrie o carte, dar acum îmi adun informațiile.

Cum este mămica Dana? Relaxată, permisivă, mai severă uneori?

-Sunt mai severă atunci când e vorba de ceva strict sau când trebuie să spun ceva important, la mine tonul e totul. Am observat că un ton mai strident face că lucrurile să fie scurte și la obiect. Cu cea mică mai procedez așa pentru că Alesia e deja ca mine.

Dana Marijuana, o mamă fericită: “Chiar dacă sunt mai mici decât mine eu le consider de un milion de ori mai evoluate”

Ce ai învățat până acum de la Iris și Alesia?

-Alesia este ca în cântecul Elenei Gheorghe, soarele meu, iar Iris apa mea. Am învățat tot timpul de la ele. Chiar dacă sunt mai mici decât mine eu le consider de un milion de ori mai evoluate. Alesia și Iris sunt ajutoarele, superbele mele, susținerea și îngerii mei.

Cum ai reușit să le ții departe de tentații?

-Tata a reușit asta pentru că au fost crescute de el, apoi de tatăl Alesiei. Dar nici eu dar nu am lipsit vreodată din lumea lor.

Dana Marijuana face naveta Vama Veche-București

Ai decis, de anul trecut, să părăsești capitala și să te muți la malul marii, în niște condiții precare. Cum e viața ta acum, cum merge afacerea cu bijuterii și cu haine?

-Nu mai am afacerea pentru că . Încerc să redescopăr ce mi-au lăsat părinții mei, mă mai ajută oamenii de lângă mine. Îmi este puțin mai greu pentru că mi s-au întâmplat atâtea. Încerc să vând ce a mai rămas pentru că lucrez în aer liber, plouă peste bijuterii, nu am avut unde să le mai țin.

Alesia are 19 ani și treaba ei, nu vreau să știu prea multe, sunt convinsă să face totul bine. A terminat liceul, acum este foarte bine, tatăl ei o ține și vorbește cu ea mereu. Iris o să înceapă școala și din această cauza o să mă întorc din nou în București. Oscilez între Vama Veche și București, doar acest traseu mi s-a oferit în viața mea.

“Mamei nu-i ajungeau banii așa că noi făceam felicitări și tot felul de lucruri ca să putem supraviețui”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

-Îmi plăcea natura, o tratam cu respect, puneam flori în grădină. Îmi plăcea să joc fotbal cu băieții, să mă urc în copaci. Acasă era frumos, minunat și am amintiri foarte frumoase de când eram mică. Tata ne trimitea, de afară, tot ce nu exista aici: haine, gumă, jucării. Având 4 copii îi rămâneau foarte puțini bani, dar reușea să trimită și pentru mama. Ei nu-i ajungeau banii așa că noi lucram de acasă, făceam felicitări și tot felul de lucruri ca să putem supraviețui.

Ai avut o adolescență puțin altfel. Erai deja cunoscută, trăiai într-un mediu inedit, dar și toxic.

-Atunci nu exista nimic toxic. Repet, nimic. Adolescența mea a fost frumoasă, avem părinții care luptau pentru mine și bunicii. Toate perioadele mele au fost frumoase.

Dana Marijuana, cu sinceritate despre celebritate: „Nu puteam să stric tot ce aveam”

Bănuiesc că erai, mai mereu, asaltată de fani. A existat vreun moment în existența ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Mereu îmi veneau în minte cuvintele “eu nu vreau să mă schimb”. Vorbeam cu entitățile negre, cu umbrele care veneau spre mine și am decis să nu mă schimb. Nu voiam să fiu o tupeistă, o îngâmfată. Îmi iubeam prietenii și apropiații, tot ce mă înconjura și nu putea să stric tot ce aveam.

Care este cea mai importantă calitate a ta?

-Cea mai mare calitate este că părinții, bunicii și familia au făcut o formulă prin care m-au adus pe lume. M-au ajutat oriunde aș fi fost.

Dana Marijuana își aduce aminte de prima iubire: “Îmi salvam un prieten de la heroină și m-am întâlnit cu acest om”

Îți mai amintești când te-ai îndrăgostit prima oară?

-Da și de acolo au pornit toate, deși nu am fost cu persoana respectivă. Eram cunoscută deja, se întâmplă în 1999. Îmi salvam un prieten de la heroină și m-am întâlnit cu acest om în scara blocului. Mi-a plăcut foarte tare de el și mi-am zis că ar trebui să mă gândesc la el. Nu am fost împreună, a fost ceva platonic.

“Mama ieșea cu mine, noaptea, ca să mă învețe să merg. A fost groaznic”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Politica. Tata a fost plecat din țară până am împlinit eu 20 de ani. După ce s-a întors a început să-mi transmită mie toate informațiile lui. Atunci a trebuit să intru în spital ca să fie tata pe poziții. Nu am amintiri superbe din acea perioadă, m-am chinuit foarte mult pentru că medicii nu mă înțelegeau deloc. Am schimbat foarte multe tratamente, s-a schimbat și spitalul, au adus și medicamente din afară.

A trebuit să le arăt tuturor că nu mi-e bine și m-am chinuit cu mine însămi foarte mult timp. Practic medicii mi-au blocat creierul, începând cu creierul mic. Îmi mergea inima și atât. După ce mi-am revenit am încercat să repun totul în funcțiune, singură. Mama ieșea cu mine, noaptea, ca să mă învețe să merg. A fost groaznic…

Pe plan profesional, ai vreun proiect nou?

-Tot încercăm să facem ceva, Bogdan mai are cântări și mă ia cu el unde poate. Eu cânt rapp, forță maximă iar Bogdan e mai calm, un minunat. El este un finuț și eu mai brutală. Mă gândesc că poate mă cheamă și pe mine lumea din țară înapoi, aștept să-și mai aducă aminte de mine.