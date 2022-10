Dana Marijuana, viață de coșmar după ce a plătit o avere la gaze: ”Stau fără apă caldă și căldură, cu copiii”

Dana Coteanu, celebră în showbiz drept Dana Marijuana, mama a două fetițe, Alesia (16 ani), și Iris (7 ani), se ocupă singură de creșterea lor, după separarea de cei doi parteneri alături de care le-a adus pe lume. Doar că viața de mamă singură este, pentru artistă, mult mai grea decât și-ar fi închipuit, fosta vedetă a hip-hop-ului românesc dezvăluind pentru FANATIK problemele pe care le întâmpină, zi de zi, pentru a le asigura fetițelor o viață cât mai ușoară.

Dana Marijuana și copiii tremură de frig în casă după ce au plătit o sumă uriașă

, atunci când l-a pierdut pe cel care îi devenise jumătate. Marijuana a rămas fără apă caldă și căldură, în prag de iarnă, asta după ce contorul de gaz i-a fost blocat.

Cum sunt încurcate căile vieții, dar și a dispozitivelor de citire a indexului, Dana Coteanu a raportat greșit, timp de trei ani, numărul de kilowați (kW) și s-a trezit într-o bună zi cu o factură de 16.000 de lei. Deși, spune ea, plata s-a făcut rapid, nici acum nu are apă caldă, pentru a putea să-și îngrijească fetele în condiții optime.

”Problema este în felul următor, eu locuiesc într-o clădire veche. Noi aveam două apartamente. Într-unul stăteau copiii, iar eu stăteam mai sus. Am crezut că am același contor și sus, și jos. Am raportat contorul de gaz timp de trei ani de când stau aici. Când m-am mutat jos, pentru că am renunțat la apartamentul de sus, am constatat, după ce am adus un specialist, că aveam un cu totul alt contor, nu era cel de la care eu dădeam indexul. Pentru neplată a fost suspendat, corect.

Am vorbit la firma de la care am închiriat spațiile în care stau, le-am explicat situația, ei au plătit factura, dar, cu toate astea, noi așteptăm de o lună să se pună contorul și nu ni se mai pune. De la firma de unde am închiriat au sunat și ei, am sunat și noi să întrebăm de ce nu vin să ni-l pună. Dar ne duc cu zăhărelul și cu vorba și nu ne dau nicio soluție să ni se pună contorul la loc”, a declarat Dana Marijuana.

Dana Marijuana: ”Totul e plătit”

Vedeta a povestit, pentru FANATIK, că i se pare nedrept ca, după ce a fost achitată o sumă de 3.000 de euro, să rămână tot fără gaz și, mai mult, să nu primească nicio explicație de la distribuitor.

”Eu am vorbit cu fratele meu care cunoaște pe cineva de acolo și aștept să văd dacă ne explică ce se întâmplă. Totul e plătit, numai să vină oamenii să-l pună. Nu înțeleg de ce e atât e greu.

Au fost achitați aproape 16.000 de lei, 3.000 de euro. Nu e o sumă de doi lei. Ne dau niște termeni pe care nu îi înțelegem și nu ni se explică exact ce trebuie să facem. Din câte am înțeles nu sunt singura în această situație”, ne-a mai spus Dana Marijuana.

Dana Marijuana, revoltată de condițiile în care trebuie să-și crească fiicele

Se pare că artista de muzică rap, conform celor dezvăluite, este dusă cu vorba de pe o zi pe alta și nu știe încotro să o ia. Deși susține că firma de la care a închiriat imobilul i-a fost alături și a plătit totul imediat, pentru că ei i-ar fi fost foarte greu și ar fi făcut-o eșalonat, tot nu are apă caldă. Dana Marijuana spune că, în timp ce ea se poate spăla cu apă rece, .

”De ce mă duc cu vorba? Eu aveam facturile de la Distrigaz Sud, m-au sunat de la alt distrigaz, nu știu cum. Mi-au dat niște proceduri, pe care, de fapt, ei ar putea să le facă, dar de fapt nu aparțin de Distrigaz Sud.

Proprietarii au plătit repede, că puteau să-mi zică: `nu mă mă interesează, plăteșteți tu`. Iar eu să mă descurc, să vorbesc cu cei la Distrigaz, să plătesc eșalonat sau nu știu. Ideea e că ei au plătiy mai repede pentru simplul fac că vine iarna și trebuie să aibă copiii apă caldă, că eu mă mai spăl parțial așa… Dar copiii mor de frig și se îmbolnăvesc”, a explicat Dana Coteanu.

Dana Marijuana: ”Nu e legal, dar mă îndeamnă la așa ceva”

Dana Marijuana ne-a dezvăluit că a ajuns la disperare. Ba chiar, recunoaște ea, în situația în care se află este la un pas să ajungă să încalce legea. Și, spune ea, chiar nu vrea să ajungă în acest punct.

”Trebuia să mi se dea o soluție. Să mi se spună: ‘trebuie să faceți o cerere către x, y sau trebuie să faceți… aceasta este soluția. Nu să mă aburească. Mi-au spus, la modul: `Descurcă-te`! Dar cu ce să mă descurc dacă eu n-am contorul? Să fac o infracțiune?!

Îmi scot eu sigiliu de acolo, îmi fac legătura la țevilele alea și-mi dau drumul la gaze singură. Nu e legal, dar mă îndeamnă la așa ceva. Pot să pun și boiler, dar încălzește doar apa, tot nu am avem încălzirea. Eu nu vreau război la un nivel macro-dimensional (nu vrea să ajungă la Tribunal, n. red.)”, a mai precizat pentru FANATIK, Dana Marijuana.