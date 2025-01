Dana Roba a dat cărțile pe față. De ce nu mai există cale de împăcare între ea și Beni: „Nu cred că ciorba reîncălzită mai are vreun gust”

Dana Roba a pus punct relației cu bărbatul care i-a fost alături după ce soțul său aproape a ucis-o. Are numai cuvinte de laudă la adresa lui Beni, însă nu mai vede vreo cale de împăcare.

Dana Roba a oferit detalii despre despărțirea de Beni

După ce soțul a aproape a ucis-o în urmă cu aproape doi ani, Dana Roba l-a avut alături, încă din spital, pe Beni. Relația părea una ideală și chiar

Totuși, lucrurile nu au fost tocmai roz, iar de-a lungul timpului au existat câteva despărțiri și împăcări. La începutul anului, make-up artista dezvăluia că nu știe cât va mai rezista relația și, două săptămâni mai târziu,

Chiar dacă are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului care a susținut-o în cea mai neagră perioadă din viața ei, nu crede că mai există cale de împăcare. Vedeta a mărturisit că, încă de când s-au separat în vară, au existat mai multe zile rele decât bune.

„Indiferent că mai sunt sau nu cu Beni, important e ca eu să fiu bine. În momentul de față eu și Beni nu mai suntem împreună și nu știu să vă spun dacă mai există vreo cale de întoarcere. Consider că din iulie, august, când ne-am certat noi atunci, de atunci ne-am certat şi împăcat de minim 30 de ori.

Nu cred că ciorba tot reîncălzită mai are vreun gust. Am un respect aparte și îl voi avea toată viața mea față de el și nu am să-l vorbesc de rău, dar dacă până aici s-a putut, atât s-a putut. Dacă Doamne fereşte i s-ar întâmpla ceva, prima aş fi eu care i-aş fi alături, l-aș ajuta. Ca și relație nu mai merge”, a dezvăluit Dana Roba pentru

„L-am iubit foarte mult”

Dana Roba a subliniat faptul că sentimentele sale pentru bine au fost cât se poate de reale și puternice. Cu toate acestea, nu consideră că a fost suficient pentru a avea un viitor împreună.

„Dacă Dumnezeu a vrut atât să fie, ce pot să zic eu? Nu-l urăsc deloc. Eu am încercat de fiecare dată să reîncălzesc și să corectez ce am greşit, atât eu, cât și el, dar nu se mai poate. Pur şi simplu nu mai vreau. Consider că mi-e bine singură. Noi două zile ne înțelegeam bine, a treia zi se strica tot. Noi dacă ne certam, el se ridica de lângă mine şi pleca acasă.

Nu ne-am certat niciodată urât, să ne jignim de față cu copiii. L-am iubit pe Beni foarte mult, doar Dumnezeu știe și el. E un om deosebit, dar ne-am coincis în niște alte chestii”, a spus Dana Roba.

Beni pe de altă parte, a dezvăluit pentru că discuțiile aprinse ar fi pornit chiar de la copiii săi. „În momentul de faţă nu mai formăm un cuplu, au fost discuții… mereu aceleași, care porneau de la copiii mei.

La început nu a avut nicio problemă cu ei, nu i-au deranjat deloc, dar lucrurile s-au schimbat pe parcurs… Îmi pare rău, chiar îi doresc numai bine, să fie fericită, să își găsească liniștea! Eu am fost lângă ea cât de mult am putut, ea știe!”, a spus bărbatul.