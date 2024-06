Dana Roba, acuzații grave la adresa fostului soț, Daniel Balaciu. Nu îi dă acordul pentru înscrierea unei fete la școală

Dana Roba, la adresa fostului soț, Daniel Balaciu. Nu îi dă acordul pentru înscrierea unei fete la școală. Cunoscutul make-up artist din Timișoara întâmpină numeroase piedici din partea celui cu care a fost căsătorită.

Anul acesta merge la grădiniță, însă din toamnă ar urma să înceapă grupa pregătitoare. Perioada aceasta se fac înscrierile la toate unitățile de învățământ, doar că fosta iubită a lui Nicolae Guță nu poate depune dosarul.

Fiica cea mare, Chantal, a început școala în toamna lui 2023. Din păcate, vedeta are parte de mai multe obstacole din partea fostului arbitru, care a atacat-o cu ciocanul cu dorința de a o ucide. Daniel Balaciu a așteptat să doarmă pentru a o lovi.

„Imaginează-ți că eu acum trebuie să o înscriu pe Celine la școală și nu pot fără acordul nenorocitului. Eu trebuie să cer acordul unui criminal ca fata mea să poată să meargă la școală”, a declarat Dana Roba pentru .

Dana Roba, mesaj emoționant la un an de la atacul fostului soț

Dana Roba a transmis un mesaj emoționant la un an de când a fost atacată cu ciocanul de fostul partener de viață, Daniel Balaciu. Vedeta simte că este binecuvântată de Dumnezeu pentru că a primit a doua șansă.

A stat destul de mult în spital, în comă, dar a reușit să se recupereze. Make-up artistul crede că este obligată să fie recunoscătoare pentru ceea ce are în momentul de față, cu toate că a rămas cu sechele vizibile.

„Dumnezeu s-a folosit și de medicii care m-au operat și clar Dumnezeu m-a pus pe mine pe picioare. Trăiesc acum fără niciun handicap, singurele probleme pe care le am sunt lipsa gustului și a mirosului.

Eu vreau să trăiesc fără gust și fără miros. Sunt oameni care trăiesc fără o mână și fără un picior, sunt oameni care trăiesc cu handicapuri mai mari ca ale mele, fără gust și fără miros, iar mâna dreapta da, când stau în picioare, mă doare.

Mă doare palma, mă dor degetele, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un an binecuvântat și cred că va fi un an și mai binecuvântat”, a spus Dana Roba, pentru sursa menționată mai sus.