Dana Roba, acuzații la adresa pastorului din Timișoara, care l-ar fi îndemnat pe soțul ei să nu divorțeze de ea: “Sper să își dea demisia”

Dana Roba a lansat acuzații la adresa pastorului din Timișoara, după ce acesta l-a sfătuit pe soțul ei să nu divorțeze de ea. Vedeta îi cere demisia din biserică.

Make-up artista a petrecut aproape o lună în spital, după ce . Vedeta a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, iar medicii nu-i dădeau șanse de supraviețuire.

Din fericire, Dana Roba a scăpat cu viață după această agresiune, dar mai are o perioadă lungă de recuperare. Vedeta costisitoare pentru a se putea vindeca.

Recent, vedeta i-a cerut pastorului său să-și dea demisia. Dana Roba susține că acesta era ca un psiholog pentru ea și că i-a povestit toate întâmplările prin care a trecut cu soțul ei.

Ulterior, Daniel Balaciu a mers și el la pastor. Acesta din urmă l-a crezut mai mult pe el și l-a îndemnat să nu divorțeze de ea. Din acest motiv, make-up artista este foarte revoltată.

“L-am crezut pe pastor psihologul meu numărul 1, și m-am dus la el ca și când m-aș fi dus la omul creat de Dumnezeu pentru noi, pentru oamenii care suntem în biserică. El nu m-a crezut pe mine deloc.

I-am spus absolut toate faptele pe care le-a făcut Daniel în fața mea, toate înjurăturile pe care mi le adresa de față cu copiii. Nelegiuirile lui. Se părea că atunci, pe moment, mi-a dat puțin crezare.

După ce s-a dus Daniel și a început să joace teatru, că iubește fetițele, că mănâncă din mâna lui. Da, mănâncă din mâna lui, dar pe banii mei.

Pastorul sper și îmi doresc din toată inima să își dea demisia. El nu are ce căuta, în primul rând, el a făcut de rușine cultul penticostal. (…)

Eu nu țin ură, dar el voia să mă pedepsească pe mine, să nu mă mai împărtășească, spunând că de ce divorțez. (…) El nu are ce să caute în Cultul Penticostal.”, a declarat Dana Roba, conform .

Câți bani îi cere Dana Roba soțului ei

Dana Roba a dezvăluit că Daniel Balaciu a premeditat agresiunea și că a lovit-o cu ciocanul în timp ce dormea. Bărbatul a declarat că regretă tot ce a făcut, însă make-up artista nu îl va ierta și îi cere despăgubiri materiale și morale. Vedeta vrea ca fostul ei partener să-i dea 200.000 de euro.

“La finalul procesului voi cere. El îmi va plăti despăgubiri materiale și morale în valoare de 200.000 de euro. Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare”, a spus Dana Roba recent, potrivit .

Mai mult, bărbatul i-a luat soției sale suma de 30.000 de euro din casă, bani pe care i-ar fi putut folosi pentru a se trata în această perioadă de recuperare.