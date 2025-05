Dana Roba, agresată pe stradă. Ce a putut să pățească make-up artista în plină zi: ”Îmi este frică”

Fosta soție a lui Daniel Balaciu, Dana Roba, se confruntă cu probleme serioase. A fost pe o stradă din Timișoara. Ce a putut să pățească make-up artista în plină zi. Nu lasă lucrurile așa și este gata să ia măsuri.

Dana Roba, agresată pe stradă, în plină zi

Dana Roba a postat pe rețelele de socializare o filmare neașteptată. Vedeta a fost atacată la primele ore ale dimineții, pe stradă, în timp ce se afla în compania fiicelor sale. Cunoscutul a dezvăluit întâmplarea care a panicat-o.

S-a speriat foarte tare când a fost agresată în trafic de către un bărbat. Acesta a avut un comportament extrem de neplăcut și a ajuns să se urce cu bicicleta pe mașina sa. Nu s-a oprit aici pentru că și-a pierdut cumpătul.

„Asta mi s-a întâmplat în această dimineață. Dacă îl vedeți sau îl cunoașteți, vă rog sunați la poliție”, este mesajul pe care l-a transmis Dana Roba, pe pagina personală de Facebook. Vedeta a publicat și o filmare.

A atacat cu pumnii autoturismul make-up artistei din Timișoara. Fosta soție a lui Daniel Balaciu a povestit că situația a degenerat atunci când i-ar fi tăiat calea. Dana Roba a declarat că nu l-a claxonat și nu i-a spus nimic.

Dana Roba, plângere pentru bărbatul care a agresat-o

Dana Roba a decis să meargă la o secție de poliție din Timișoara. Vedeta a depus o plângere împotriva bărbatului care a agresat-o în trafic. Incidentul a șocat-o și a speriat-o pentru că era însoțită de fetele sale.

Vedeta a mai subliniat că situația a făcut-o să clacheze. A început să plângă pentru că îi era frică să nu-i spargă geamul mașinii. Cunoscutul make-up artist consideră că astfel de ieșiri necontrolate în trafic nu sunt deloc bune.

„Am făcut stânga să merg cu fetele la școală. Eram cu fetele în mașină, Chantal și Celine, de dimineață am plecat, totul bine. Prin fața mea mi-a tăiat calea un biciclist, am oprit, nu l-am lovit, am oprit în față cu vreo doi metri de el.

Sunt foarte atentă la volan. Domnul a venit la mine la mașină, noi am trecut cu mașina, el s-a întors din drum. A venit să mă înjure. Îmi este frică”, a spus Dana Roba, pentru Știrile Antena Stars, notează .