Dana Roba are de gând să pună stop relației cu Beni! Șatena este mai hotărâtă ca niciodată să facă schimbări majore în viața ei

Nici bine nu a început 2025, că Dana Roba este gata pentru schimbări radicale în viața ei. Asta implică și relația cu Beni, care de la un timp a început să scârțâie din ce în ce mai mult.

Dana Roba își ia adio de la Beni

nu pare să aibă deloc noroc în dragoste. După marea dramă a vieții ei, în care s-a luptat cu moartea din cauza fostului soț, șatena părea să își fi găsit liniștea în brațele altui bărbat.

Ea și cu Beni se cunosc din adolescență, când au fost împreună pentru scurt timp. Viața i-a readus unul în viața celuilalt și au decis să profite la maxim de a doua șansă oferită de destin.

Primul an a fost minunat, spune ea, dar acum lucrurile nu mai sunt deloc roz. Și, cum nu mai este femeia dispusă să facă sacrificii pentru un bărbat, Dana vrea să îi dea papucii lui Beni.

Pare a fi destul de hotărâtă în acest sens, altfel nu ar mai dezvăluit aceste lucruri. Cu siguranță, bărbatul va fi foarte supărat după ce va vedea declarațiile încă iubitei lui.

“Nu știu nici relația cu Beni cât va mai dura, nu știu ce să zic. Consider că nu ne înțelegem atât de bine, eu am niște pretenții, el are alte pretenții de la mine.

Nu ne mai înțelegem, pur și simplu, la fel cum ne înțelegeam în primul an. Atunci chiar am simțit că l-am prins pe Dumnezeu de picior.

Lucrurile s-au schimbat, iar eu nu mai sunt femeia care să facă compromisuri. Prefer să stau singură, decât să fac vreun compromis cu un bărbat.

Vreau ca 2025 să fie un an al schimbărilor, din toate punctele de vedere, îmi doresc ca Dumnezeu să mă ajute în acest sens”, a declarat make-up artista pentru .

Vedeta vrea să se mute din Timișoara

Partea amoroasă nu este singura care va suferi schimbări în 2025 pentru Roba. Femeia este decisă să își schimbe domiciliu. Momentan locuiește la Timișoara, dar ia în calcul o mutare în Dubai.

Nu exclude nici Capitala ca loc de reședință, asta pentru că va avea multe cliente în București, spune ea. Chiar o susține pe Dana să vină la București, încântată de serviciile ei de frumusețe.

“Nu am luat o decizie finală, dacă vreau să plec din țară sau să mă mut la București. Apartamentul este pe numele meu, Daniel a cedat de bunăvoie partea, pentru că trebuia să mă despăgubească cu 82.000 de euro.

Eu voiam să plec din țară pentru că îmi e frică să mă mai văd cu el, după ce va ieși de la pușcărie. Dar când a venit fratele lui din Germania să semneze procura în locul lui, mi-a spus să stau liniștită, pentru că el după ce va ieși, va pleca în Germania.

Dacă ar fi să plec, m-aș muta în Dubai, pentru că acolo aș face bani cu makeup-ul. Eu trebuie să plec într-o țară orientală, unde femeile se machiază, au grijă de ele, acolo se caută machiaje extravagante.

Dacă m-aș muta la București, probabil aș muta și salonul meu aici. Oricum, de lucru aș avea, pentru că multe doamne din showbiz ar veni la mine.

Chiar îmi spunea Valentina Pelinel să mă mut la București, după ce am machiat-o și am coafat-o. Mi-a spus că mă roagă să o anunț dacă mă mut la București, pentru că aș avea mult succes, ar veni toată lumea la mine”, a mai spus aceasta.