Dana Roba, decizie neașteptată! Ce i-au cerut medicii, de urgență: ”Minune”

Dana Roba se întoarce la muncă. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a povestit că are de gând să se apuce din nou de makeup. În plus, Dana Roba a declarat că așteaptă procesul, pentru ca lucrurile să se liniștească și să i se facă dreptate.

Dana Roba, recuperare miraculoasă, dar costisitoare: “Voi plăti mulți bani pe fizioterapie”

Dana Roba este încântată de faptul că se va apuca din nou de makeup. Recuperarea sa a fost una rapidă, însă încă mai are nevoie de timp să se vindece. În plus, vedeta a mai declarat că are nevoie și de fizioterapie pentru degete.

Iar aceste ședinte sunt destul de scumpe. Din fericire însă, Dana Roba reușește . Iar faptul că are degetul mijlociu rupt nu o împiedică să realizeze machiaje impecabile.

“Mă apuc din nou de makeup. Chiar dacă mâna încă nu s-a recuperat, iar degetul mijlociu e rupt, acum fac fizioterapie. Dar mi-a recomandat medicul să mă apuc din nou de makeup. Mă ajută foarte mult la recuperare. Toate lucrurile acestea sunt recuperare pentru mine.

Voi plăti foarte mulți bani pe fizioterapie, ca să-mi recuperez degetele de la mâini. Dar nu mă tem. Deja am făcut repetiții, să văd dacă mă descurc.

Machiez exact ca înainte, nu e nicio diferență. Chiar nu am probleme, cu toate că degetul e fracturat, reușesc să realizez machiajele cum o făceam și înainte”, a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba așteaptă cu nerăbdare procesul: “Nu cred că mai are scăpare”

După o perioadă de chin, vedeta se bucură de faptul că reușește să se recupereze mai repede decât se aștepta. Medicii i-au spus că refuză să o opereze, deoarece recuperarea post operatorie ar fi mult mai dificilă.

Între timp, Dana Roba așteaptă procesul cu soțul său. Iar din spusele sale, nu crede că acesta va mai avea scăpare. Cu toate acestea, makeup artista se va vedea cu el la proces, atunci când se va stabili sentința finală.

“Pot spune că m-am recuperat ca prin minune. Chiar și medicii au fost uimiți de faptul că am reușit să îmi revin atât de repede. Mult mai bine decât mă așteptam și foarte repede. Medicii nu au vrut să mă opereze pentru că mi-au spus că recuperarea după operație este mai grea decât mi-aș imagina eu.

Acum aștept să vină procesul. Din punctul meu de vedere, eu zic că el nu mai are scăpare. O să mă văd cu el la proces. Dar aștept să vină termenul, să se rezolve lucrurile. Asta îmi doresc”, a mai spus Dana Roba pentru FANATIK.

Fosta iubită a lui Nicolae Guță, susținută de urmăritori

Makeup artista a declarat pe rețelele de socializare că i-au dat putere. Fosta iubită a lui Nicolae Guță este recunoscătoare pentru că oamenii au sărit în ajutorul ei atunci când a avut cea mai mare nevoie.

„Am o veste foarte bună, trebuie să vă spun, în exclusivitate, pentru toate fetele care s-au rugat pentru mine, vreau să vă spun că mi-au dat putere miile de mesaje, în acest weekend, cu mâna ruptă, am încercat să mă machiez singură. Toate fetele care au programare la mine în acest weekend, eu voi fi acolo să le machiez, pentru că eu sunt în viață, Dumnezeu mi-a dat viață, eu vreau să execut toate machiajele.

Toate fetele care au programare în această vară, de vineri, de acum, se vor putea prezenta la programarea mea. Eu vă machiez cu mare drag, și dacă aveți evenimente, mă puteți suna. Când vor intra la mine în studio își vor da seama că Dumnezeu ascultă rugăciunea”, a anunțat Dana Roba într-un live de pe Instagram.