Dana Roba, dezvăluiri uimitoare despre boala Ancăi Molnar. Când s-a îmbolnăvit makeup artista, de fapt, de cancer

Makeup artista Anca Molnar s-a stins din viață la 35 de ani. Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletul celor care au cunoscut-o. Dana Roba, colega ei de breaslă, este înmărmurită de durere și abia și-a găsit cuvintele pentru a vorbi despre pierderea Ancăi Molnar.

Anca Molnar va fi înmormântată mâine, pe 13 iunie

Anca Molnar a fost una dintre cele mai apreciate makeup artiste. De-a lungul timpului, pe mâna sa s-au lăsat mai multe vedete. Acum, toate îi plâng pierderea.

la 35 de ani. Aceasta avea o viață întreagă în față și multe planuri. Din păcate, nu a mai apucat să și le îndeplinească din cauza bolii crunte care a răpus-o.

Makeup artista vedetelor a fost diagnosticată cu cancer. Anca Molnar a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se trata. Aceasta s-a operat de două ori în Turcia, dar se pare că niciuna dintre intervenții nu a salvat-o.

Acum, apropiații se pregătesc . Îngenuncheați de durere, cu toții plâng pierderea makeup artistei.

Mâine, 13 iunie, va avea loc înmormântarea Ancăi Molnar. De la eveniment nu va lipsi nici Dana Roba, care a cunoscut-o pe Anca Molnar prin prisma meseriei pe care o are.

Dana Roba știe că Anca Molnar suferea de cancer de mai bine de un an de zile

Dana Roba este pur și simplu șocată de faptul că Anca Molnar s-a stins din viață. Aceasta știe că makeup artista s-a luptat ani la rând cu boala necruțătoare. Deși spera că își va reveni, din păcate, finalul ei a fost unul tragic.

Dana Roba știa demult că Anca Molnar este bolnavă. Potrivit declarațiilor sale, aceasta ar fi aflat că are cancer în perioada în care Dana a fost agresată de fostul ei ei violent, Daniel Balaciu.

”Ea s-a îmbolnăvit de cancer când eu am fost lovită cu ciocanul în cap. Mie nu îmi vine să cred! Îmi vine să plâng, o să fiu dărâmată când ies de acolo. Doar prin faptul că am trecut prin ce am trecut, empatizez cu ea.”, a spus Dana Roba, potrivit

Anca Molnar a fost o persoană plină de viață și cu zâmbetul mereu pe buze. Tocmai de aceea, înainte de a pleca din această lume, le-a lăsat tuturor un mesaj. Anca le-a spus celor care au cunoscut-o să zâmbească mereu și să trăiască viața din plin.