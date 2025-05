Dana Roba, intervenție estetică la nivelul feței. Cum arată acum make-up artista

Dana Roba și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței. Make-up artista a trecut printr-o transformare și a împărtășit imagini pe rețelele de socializare.

Ce intervenție estetică și-a făcut Dana Roba la nivelul feței

În urmă cu doi ani, viața Danei Roba a luat o întorsătură dramatică după ce soțul ei, Daniel Balaciu, a lovit-o cu ciocanul în cap. Make-up artista a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale de atunci, iar acum se simte bine și se concentrează pe carieră, dar și pe creșterea celor două fiice ale sale.

Între timp, aceasta a avut o relație cu Beni, bărbatul care i-a fost alături încă de când era internată la spital, dar . De curând, vedeta s-a afișat alături de un alt bărbat.

Până acum, Dana Roba a trecut prin mai mult transformări și din punct de vedere fizic. Aceasta și-a schimbat coafura și a slăbit, iar acum a mers la cabinetul medicului estetician, unde și-a făcut o intervenție.

Dana Roba a decis să-și injecteze acid hialuronic în buze, pe care le-a mărit vizibil. Vedeta este mulțumită de rezultatul obținut, chiar dacă a simțit și durere.

Pe rețelele de socializare, Dana Roba a postat imagini cu transformarea de care a avut parte, la scurt timp după ce a fost făcută procedura.

Dana Roba a fost implicată într-un accident

Recent, make-up artista a avut parte de o situație care a șocat-o. Aceasta se afla la volanul mașinii sale, iar la un moment dat , în urma unei neînțelegeri.

Bărbatul respectiv i-ar fi spart parbrizul vedetei, iar întâmplarea a avut loc chiar atunci când fiicele ei erau în mașină. Aceasta a postat și o filmare pe rețelele sociale, după ce a avut loc incidentul.

“Am făcut stânga să merg cu fetele la școală. Eram cu fetele în mașină, Chantal și Celine, de dimineață am plecat, totul bine. Prin fața mea mi-a tăiat calea un biciclist, am oprit, nu l-am lovit, am oprit în față cu vreo doi metri de el.

Sunt foarte atentă la volan. Domnul a venit la mine la mașină, noi am trecut cu mașina, el s-a întors din drum. A venit să mă înjure”, a povestit Dana Roba la .