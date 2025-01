Dana Roba iubește din nou după despărțire. Cine i-a luat locul lui Beni în viața makeup artistei

Dana Roba are un nou iubit. După despărțirea de Beni, makeup artista și-a găsit un alt partener. Cine este bărbatul care o face fericită pe brunetă.

Dana Roba, primele declarații despre noul iubit

2025 are vești bune din punct de vedere sentimental pentru Dana Roba. Makeup artista nu mai suferă după Beni și, drept dovadă, deja are un nou iubit.

La începutul acestui an, bruneta le-a spus tuturor că nu mai formează un cuplu cu Beni. Vestea i-a luat pe mulți prin surprindere, având în vedere că, la un moment dat,

Fără să intre în prea multe detalii, Dana Roba a recunoscut că a pus punct relației în momentul potrivit. După despărțire, aceasta a decis să mai dea o șansă iubirii, iar acum are un nou partener de viață.

Dana Roba nu s-a ferit să îl arate pe noul iubit în mediul online. Bruneta nu mai suferă deloc după Beni, ba chiar este îndrăgostită până peste cap de actualul ei partener. Drept dovadă, i-a transmis câteva gânduri frumoase în mediul online.

”Uneori, în viață cobori, iar apoi urci nivelul. Dragostea nu are vârstă.”, a scris Dana în online.

Momentan, makeup artista preferă să păstreze suspansul și nu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Însă, din imaginea postată, se poate observa o uniformă, semn că acesta este cadru medical.

De ce s-a despărțit Dana Roba de Beni

părea că merge de minune. Cei doi se înțelegeau foarte bine și aveau planuri mărețe împreună. La un moment, se pare că ceva a făcut ca lucrurile să scârțâie între ei.

Anul trecut, Dana Roba a recunoscut că s-a certat de mai multe ori cu Beni. Chiar dacă mereu urma o împăcare, lucrurile nu au mai fost niciodată la fel. Tocmai de aceea, a preferat să pună punct relației.

Makeup artista a mai declarat că va avea mereu un respect aparte pentru fostul ei iubit și că este dispusă să-l ajute dacă are nevoie de ceva. În schimb, pe plan sentimental, i-a fost clar că lucrurile nu mergeau în direcția bună.

"Am un respect aparte și îl voi avea toată viața mea față de el. Ca și relație nu mai merge. Eu am încercat de fiecare dată să reîncălzesc și să corectez ce am greșit, atât eu, cât și el, dar nu se mai poate. Consider că mi-e mai bine singură.", spunea Dana Roba, în urmă cu ceva timp.