Dana Roba, operată din nou. Ce i-au spus medicii: „Îmi vine să plâng când mă gândesc”

Încă din vara anului trecut, Dana Roba, care a fost la un pas de moarte, încearcă să-și ia viața din punctul în care era înainte de a fi lovită cu cruzime de încă soțul său, Daniel Balaciu. Acum, make-up artistul a fost anunțată de medici că urmează să fie supusă unei noi operații.

Dana Roba urmează să fie operată din nou

În luna iunie a anului trecut, Dana Roba a fost lovită cu cruzime de soțul său, Daniel Balaciu, și a trecut prin mai multe Și, deși și-a revenit miraculos, problemele nu s-au terminat pentru ea.

Make-up artistul încă se confruntă cu dureri și, în plus, mai are de trecut prin câteva intervenții chirurgicale pentru ca viața sa să poată reveni la normal. Iar una dintre acestea va avea loc chiar la începutul acestui an.

Dana Roba a fost anunțată de medic de ceea ce urmează să se întâmple, iar ea a recunoscut că nu este deloc fericită, nu pentru că se teme pentru viața sa, ci pentru că se gândește la momentul în care a fost tunsă complet, lucru prin care nu mai vrea să treacă.

„Trebuie să ajung din nou la medic. Din păcate. Să știți că, faptul că eu am fost tunsă cheală a fost o traumă foarte mare pentru mine și chiar și fetițele mele mi-au spus că speră să nu mă mai tund cheală.

Îmi vine să plâng când mă gândesc. Voi fi tăiată din partea stângă până în partea dreaptă pe toată suprafața capului pentru a mi se trage pielea, așa mi-a explicat medicul. Este o operație grea pentru mine. (…)

Până mă refac, trebuie să mai stau la pat o lună de zile, psihic, nu mi-e frică de treaba că o să mor. Medicul mi-a spus că prin februarie, martie. Mi-a zis că de 8 martie ar vrea să fiu operată deja și să încep să mă refac”, a declarat Dana Roba pentru

Susține că încă este amenințată

De altfel, nu doar că planurile de nuntă ale Danei Roba au fost date peste cap, fiind șanse foarte mici ca procesul de divorț să se termine anul acesta, dar make-up artistul a afirmat că

„Cred că erau mai fericiți dacă erau fetele mele în creșterea lor și eu muream. Înafară de soacra mea, nimeni nu a zis: îmi pare rău pentru ce a făcut. (…) În Ajungul Crăciunului am dus fetele la fosta mea soacră și am să le duc atâta timp cât fetele vor.

Când fetele îmi spun că nu mai vor să meargă, nu le duc. Le-a spus că: nu am să o iert pe mama voastră niciodată pentru ce mi-a făcut, pentru că din cauza ei eu sunt la pușcărie și când ies eu afară o să vă scot pe toți afară din apartament, le-a spus fetelor”, a mai spus Dana Roba.