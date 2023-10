Dana Roba se mărită. Ce culoare va avea rochia: “E bărbatul vieții mele”

Dana Roba trece prin momente pline de fericire. După o perioadă groaznică în care s-a confruntat cu un adevărat coșmar, soarele a ieșit pe strada ei. Makeup artistul are un nou proiect în desfășurare, iar pe plan personal are planuri mari. În exclusivitate pentru FANATIK, Dana Roba a spus că abia așteaptă să divorțeze, pentru a putea păși din nou la altar cu iubitul ei.

Fiica Danei Roba, martora scenelor de groază

Fiica Danei Roba, Celine, a fost de față când s-a petrecut nenorocirea cauzată de Daniel Balaciu. Makeup artistul spune că micuța a fost întrebată și de colegii de grădiniță ce s-a întâmplat, însă micuța a evitat cu grație subiectul.

ADVERTISEMENT

“Eu am un proiect nou în desfășurare. Va fi pe partea de beauty și se va concretiza totul în curând. Vreau să fac totul așa cum trebuie. Eu muncesc mult în această perioadă, dar cu fetițele mă ajută bona.

De dimineață le duc eu, de la școală le aduc, dar în rest, am bonă, care stă cu el. Eu fetițelor nu am avut ce să le explic, pentru că ele au fost acolo, lângă mine, când s-a întâmplat nenorocirea.

ADVERTISEMENT

Celine mi-a arătat și locul unde stătea când el mă lovea. Ele nu vorbesc despre el, ele vorbesc despre mine. Cele mici știu cât de mult le iubesc și cât investesc în ele. Văd și la școală, colegii lor, cum sunt aranjate. Celine mi-a spus că au întrebat-o colegii ce s-a întâmplat cu mine, iar ea le-a răspuns că nu se vorbește despre asta la grădiniță. A vorbit ca o domnișoară procuror”, a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba abia așteaptă să devină din nou mireasă: “Aș vrea o rochie roz”

Relația dintre Dana Roba și iubitul ei, Beni, . Fosta lui Nicolae Guță este extrem de fericită alături de iubitul ei și abia așteaptă să divorțeze de cel care a nenorocit-o. Asta pentru că vedeta are deja planuri de măritiș cu Beni. În schimb, a declarat că și-ar dori să fie o mireasă nonconformistă.

ADVERTISEMENT

“Eu abia aștept să mă văd divorțată. Relația îmi merge foarte bine. Nu avem încă neapărat planuri în acest sens. Dar abia aștept să divorțez, iar apoi vom vedea. Pot spune că el e bărbatul vieții mele.

Evident, abia aștept să mă mărit din nou. Aș vrea să fiu o mireasă mai nonconformistă. Mi-aș lua o rochie roz, nu aș mai vrea rochie albă”, a mai spus Dana Roba pentru FANATIK.

Suma fabuloasă pe care trebuie să o scoată din buzunar make-up artistul pentru operație: “M-am speriat”

Dana Roba a declarat că operația pe care trebuie să o facă este extrem de scumpă. Iar suma de 50.000 de euro este prea mare pentru ea, mai ales că nu este ajutată de nimeni.

ADVERTISEMENT

“Operația mea va costa 50.000 de euro, iar asta m-a speriat foarte tare. Cred că o să renunț la această operație. E foarte scump și nu știu dacă îmi voi permite vreodată să o fac. Am nevoie de o placă de titan, adusă din Germania. Doctorul nu îmi niciun ban pe operație.

Dar placa aceea de titan costă 42.000 de euro, plus tratamentul, spitalizarea. E foarte scumpă, doar în Japonia și Germania se fac aceste plăci. Doctorul mi-a spus că nu e ok să stau așa, mi-a zis că nu am voie să trăiesc cu aceste găuri în cap.

Mi-a spus că trebuie să fac operația cât de curând pot. Dar eu nu dispun de acei bani, nu am cum. Eu nu m-am îmbogățit din banii donați. Eu sunt o mărturie vie că Dumnezeu există. Eu mereu spun că creierul meu stă în mâna lui Hristos.

Niciuna dintre loviturile pe care le-am luat nu mi-a afectat creierul. Am discernământ. Medicii s-au speriat că eu mai am funcții. Medical vorbind, eu nu trebuia să mai am funcții”, a adăugat Dana Roba pentru FANATIK.

Cum se simte vedeta acum: “Sunt sub un nou tratament”

Chiar dacă medicii i-au spus că nu este indicat să se obosească prea mult, Dana Roba muncește non stop. Make-up artistul a spus că este sub tratament și continuă să lucreze pentru a-și întreține fiicele.

“Eu încă am amețeli, dar sunt sub un nou tratament pe care mi l-au dat medicii. Trebuie să am grijă, să nu mă stresez, să nu mă necăjesc. Eu muncesc non stop, pe tratament. Nu am ce să fac. Dacă eu nu le dau copiilor mei să mănânce, nu se va trezi nimeni să mă ajute.

Frații lui sunt plecați, unul în Canada, unul în Germania. Nu m-a sunat nimeni să îmi spună că le pare rău ce a făcut criminalul lor de frate. Pe mine nu mă ajută nimeni să strâng bani.

Mie mi-ar fi foarte greu să mă tund din nou cheală. Și de asta nu m-aș opera iar. Acum mi-a crescut părul, e foarte des. cât de greu îmi e să stau așa. Eu nu pot să rezist cu perucă în cap, mă doare capul.

Nu pot să rezist nici cu batic, darămite cu perucă. Îmi e foarte greu și când le văd pe fiicele mele cu părul lung. E greu să ai copii cu pletele până la genunchi. Dar nu le-aș tunde pentru nimic în lume”, a mai mărturisit Dana Roba pentru FANATIK.