Dana Roba și socrii ei au îngropat securea războiului. Cine a făcut primii pași spre împăcare

Începutul de an a adus schimbări importante în viața makeup artistei Dana Roba. Bruneta și socrii ei s-au împăcat. Cine a făcut primii pași și cum a decurs totul.

2025 reprezintă un nou început pentru Dana Roba. Makeup artista a anunțat că a pus punct conflictelor dintre ea și socrii ei. Cei trei au o relație pașnică, iar cele care se bucură cel mai mult sunt fiicele Danei.

de tatăl fetelor. Makeup artista nu vrea să mai audă sau să aibă de-a face cu Daniel Balaciu, cel care aproape că a lăsat-o fără suflare în urmă cu câțiva ani.

Dana Roba a trecut printr-un adevărat calvar după ce fostul ei soț a agresat-o și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Fiicele makeup artistei cunosc foarte bine întregul episod care a lăsat amprente puternice și asupra lor.

Chiar dacă este în plin divorț, Dana Roba a decis să revină la sentimente mai bune față de socrii ei. Makeup artista a făcut pasul spre de dragul fiicelor ei.

Pentru , Dana a povestit că s-a împăcat cu soacra ei. A făcut asta pentru ca cele două fiice ale sale să aibă parte de prezența bunicilor în viața lor.

Condiția pe care Dana Roba a pus-o pentru a-și duce fetele la bunici

Pentru ca fiicele Danei să meargă la bunici, makeup artista a impus o condiție. Și anume, aceea ca Daniel Balaciu să renunțe la drepturile părintești. Odată îndeplinită această condiție, bruneta s-a ținut de cuvânt.

”Da, eu am cedat. Am și spus, dacă soțul meu renunță de bună voie la drepturi, eu o sa le las pe fete la ea acasă. Inclusiv weekendul trecut eu am lăsat fetele la ea la apartament. Fetele au dormit două nopți. O iubesc pe bunica.”, a spus Dana Roba pentru

Chiar dacă s-a împăcat cu socrii ei, asta nu înseamnă că Dana Roba are o relație bună cu ei. Din contră, este o relație neutră în care nu interacționează unii cu alții.

De fiecare dată când merge la socrii, Dana Roba le lasă pe cele mici în fața porții, special pentru a evita interacțiunea cu părinții fostului soț. În schimb, are încredere că cele mici sunt pe mâini bune.

”Nu urc la socrii mei, le las pe fete în fața porții, sună și urcă. Eu pentru socrii mei nu mai sunt nimic. Mă bucur că le iubesc pe fete, așa e și normal. Dacă eu nu aș exista, pentru ei ar fi mai bine. Sunt sigură de treaba asta, dar nu mă interesează, pentru că eu sunt mama copiilor. Dacă fetele vor să meargă, le-aș lăsa și într-o vacanță cu ei. Sunt sigură că nu le-ar face nimic rău.”, a mai spus bruneta.