Dana Roba tună și fulgeră! Ce pedeapsă consideră că trebuia să primească Daniel Balaciu, cel care a încercat să o omoare: „Trebuie să se facă dreptate”.

Dana Roba este extrem de revoltată în urma pronunțării sentinței lui Daniel Balaciu. Make-up artista este de părere că pedeapsa pe care a primit-o cel care a încercat să îi curme viața, este mult prea mică.

Dana Roba, revoltă la cote maxime

În decursul zilei de ieri, 15 octombrie 2024, s-a pronunțat decizia în cazul lui , fostul soț al Danei Roba. Instanța a hotărât o pedeapsă de șapte ani pentru cel care aproape i-a fost călău celebrei make-up artiste. Acest lucru a stârnit revolta în Dana Roba, care consideră că este o pedeapsă mult prea blândă în raport cu oroarea comisă.

Anul trecut vestea că este la un pas de moarte, îngrozea o țară întreagă. Vinovat pentru drama prin care trecut vedeta este nimeni altul decât fostul ei soț, Daniel Balaciu. La momentul comiterii tentativei de omor, cei doi formau încă un cuplu. Scenele desprinse parcă din filmele de groază s-au petrecut chiar sub ochii celor două fiice pe care le au împreună.

Deși pozau în familia perfectă, adevărul pare că era altul. Bărbatul o suspecta pe Dana Roba de infidelitate și, orbit de gelozie, s-a năpustit asupra ei cu un ciocan. Scopul a fost să o lase pe fosta lui soție fără suflare. Din fericire, Dana s-a fost salvat din ghearele morții.

„Minim 15 ani merită să stea în închisoare”

Dana Roba a văzut moartea cu ochii, însă destinul i-a mai acordat o șansă la viață. După traumele la care a fost supusă în urma tentativei de omor, aceasta vrea ca vinovatul să plătească cu vârf și îndesat. FANATIK a contactat-o pe Dana Roba pentru a obține un punct de vedere referitor la pedeapsa pe care fostul ei a primit-o.

Revoltată și extrem de supărată, make-up artista a mărturisit că cei șapte ani de pedeapsă nu sunt suficienți pentru ca agresorul să-și revizuiască comportamentul. Dana Roba vrea ca Daniel Balaciu să obțină minim 15 ani de închisoare și schimbarea încadrării de la tentativă de omor simplu, la tentativă de omor calificat.

„Sunt foarte supărată, dar mai am totuși o speranță. Cred că dacă completul de judecată este format din două femei, Dumnezeu are putere să le deschidă ochii. Să vadă cu adevărat că a fost tentativă de omor calificat și nu tentativă de omor simplu, așa cum este el încadrat. Consider că Daniel Balaciu merită să stea acolo mai mult de șapte ani. Minim 15 ani merită să stea la închisoare și să-și revizuiască comportamentul”, a mărturisit Dana Roba, în exclusivitate pentru FANATIK.

Deși a avut de-a face cu un bărbat care a încercat să o ucidă, Dana Roba spune că Daniel Balaciu poate deveni alt om, cu ajutorul lui Dumnezeu. Totuși, aceasta dorește să se facă dreptate. Susține că nu vrea să ajungă să fugă din țară de frica lui.

„Eu nu spun că Dumnezeu nu-l poate schimba acolo la pușcărie, dar nici nu poate să iasă după 5 ani. După să facă pe nebunul și mie să îmi fie frică. Eu, cetățean român, să trebuiască să fug din țară de frica lui. Nu există așa ceva. Trebuie să se facă dreptate”, ne-a mai spus Dana Roba.