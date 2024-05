Dana Rogoz, cusută la buză, după un incident neplăcut cu fiica sa. ”Ea nu a avut nimic. Eu, în schimb…”

Dana Rogoz a ajuns pe mâna medicilor după ce a avut parte de un incident neplăcut cu fiica sa, Lia. Vedeta a fost cusută la buza de sus cu patru ațe. Ce s-a întâmplat, de fapt, într-un moment de neatenție?

Dana Rogoz, cusută la buză, după un incident cu fiica sa. Ce s-a întâmplat

Dana Rogoz a ajuns la spital după ce a avut parte de un incident nefericit cu fiica sa, Lia. Vedeta a avut nevoie de patru ațe pentru a fi cusută la buza superioară. Ea a povestit pe rețelele de socializare cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul.

ADVERTISEMENT

Într-un moment de neatenție, actrița s-a lovit de capul fiicei sale și și-a spart buza. . În schimb, Dana Rogoz a fost nevoită să meargă la un spital din Capitală, unde a fost cusută cu patru ațe pentru o vindecare cât mai rapidă. Medicii i-au indicat să rămână cu ațele timp de o săptămână.

„Un alt fel de ÎNAINTE/DUPĂ. Cea de-a doua imagine este de acum, după ce, în această dimineață am fost cusută la spital, în zona buzei. Un incident stupid.. am dat practic «buza în cap» cu Lia. Iar capul Liei e foarte rezistent. Ea nu a avut nimic. Eu, în schimb, am avut nevoie de patru ațe care să îmi strângă buza la loc. Problema mea cea mai mare e că în seara aceasta plec la Baia Mare. Mâine e programat spectacolul «Domnișoara Iulia». Așadar, țineți-mi pumnii ca să pot juca!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Problema este că actrița urma să ia avionul spre Baia Mare, unde va pune în scenă spectacolul ”Domnișoara Iulia”. Cu toate acestea, ea este optimistă că durerea se va ameliora și va putea vorbi cu mai multă ușurință. În caz contrar, vor trebui adaptate anumite situații scenice pentru a face față situției.

Călătoriile cu doi copii: cum fac față provocărilor, ea și soțul ei

Împreună cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, Dana Rogoz are doi copii, pe Vlad, băiatul în vârstă de zece ani, și pe Lia, care are trei ani. Lia împlinește patru ani pe data de 20 mai 2024.

ADVERTISEMENT

cei patru au vizitat împreună numeroase locuri frumoase din lume. Pentru destinațiile exotice care necesită zboruri lungi, actrița apelează la diverse trucuri pentru a-i distrage pe cei mici.

De cele mai multe ori, ea reușește să îi țină liniștiți pe cei doi copii. Cu toate acestea, apar și situații stresante, în special când nu sunt odigniți. Tocmai din acest motiv, Dana Rogoz alege să călătorească pe timpul nopții, pentru ca toată lumea să poată dormi câteva ore.

ADVERTISEMENT

„Copiii s-au obișnuit că i-am luat de mici cu noi, nu sunt cei care deranjează de obicei avionul. Desigur, se mai poate întâmpla, dar nu e o tragedie, nu ne speriem. Se poate întâmpla ca unul dintre ei să aibă o seară mai proastă, dar știm niște scheme care funcționează pentru copii. Să luăm bilete pe timp de noapte ca ei să poată să doarmă, au fost obișnuiți să doarmă în orice poziție și așa e mai simplu”, a spus Dana Rogoz pentru