Dana Rogoz, detalii despre unul dintre cele mai grele momente din cariera ei. Actrița a spus adevărul după 13 ani: ”Nu eram eu foarte bine cu mine”

Dana Rogoz a vorbit sincer despre unul dintre momentele sale dificile din carieră. Actrița a traversat o perioadă în care a căutat anumite răspunsuri, iar destinul și pasiunea pentru actorie au ajutat-o să își răspundă la întrebări.

Dana Rogoz este o actriță împlinită

este una dintre veteranele actoriei din România. De ani buni de zile, aceasta și-a cultivat în cel mai frumos mod posibil pasiunea pentru teatru, dar și pentru film. Recunoștința celor din domeniu nu a încetat să apară, Dana Rogoz fiind mereu premiată la evenimente dedicate cinematografiei.

Dana Rogoz s-a bucurat mereu de succes, iar la schimb a oferit profesionalism. A intrat în pielea unora dintre cele mai frumoase și mai complexe personaje, iar talentul și dedicarea ei au ajutat-o să transmită emoție.

Ca orice altă profesie, actoria a venit la pachet și cu . Deși a crezut că nu le va depăși, în prezent, actrița privește retrospectiv și este conștientă că orice provocare a fost, de fapt, o lecție.

Cum a ajutat-o actoria pe Dana Rogoz să depășească un moment dificil

Pentru Dana Rogoz, actoria a fost mai mult decât o simplă meserie. Actrița a recunoscut că și-a găsit de multe ori refugiul în ceea ce face, ba chiar a reușit să depășească momente grele cu ajutorul unor roluri venite la timpul potrivit.

De-a lungul carierei sale, Dana Rogoz a avut și multe momente în care s-a întrebat dacă este ok să fie liniște, să nu fie implicată în niciun proiect. La polul opus, au existat și perioade în care abia a mai făcut față programului încărcat. Totuși, fără să se plângă.

Într-un interviu acordat pentru , Dana Rogoz a vorbit despre rolul care a venit la fix. Actrița a povestit că a reușit să ia un casting într-un moment în care nu era deloc bine cu propria persoană, iar asta a ajutat-o să se echilibreze.

”Era așa, un moment încărcat. Un moment în care nu eram eu foarte bine cu mine. Și, într-adevăr, am fost la un casting. Am luat acel casting, un rol pentru care o să și filmez acum în luna mai. E lungmetrajul de debut ca regizor al lui Cristian Bota. (…) Din momentul ăla, s-au deschis toate. Acum, efectiv, am o perioadă foarte încărcată.”, a spus Dana Rogoz, pentru sursa menționată.