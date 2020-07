Dana Rogoz, imagini cu noua locuință. Actrița și-a cumpărat o casă într-un loc de suflet

194/366 Aceasta e casuta noastra, pe care am cumparat-o de curand. Ne doream de mult timp sa facem o astfel de investitie. Ani de zile am cautat prin satele din Transilvania o casuta pentru noi. Si cred ca pandemia, cu toata perioada de lockdown, ne-a incurajat si mai tare sa facem acest pas. Dupa cum vedeti, e foarte mult de lucru la ea. Trebuie consolidata, trebuie restaurata, asa ca ma astept ca renovarea sa dureze cativa ani. Dar momentan ne e foarte bine si stand in rulota in curtea ei, facandu-ne planuri de cum va fi, intr-o zi. In a 194 a zi din an am facut o lunga plimbare prin sat – eu cu Lia in carucior, Radu cu Vlad in biciroaba – sa ne cunoastem mai bine vecinii.

