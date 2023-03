Dana Săvuică, decizie radicală la 53 de ani: și-a micșorat sânii. Cum arată după operație

Dana Săvuică a decis, la 53 de ani, să-și facă o operație de micșorare de sâni. Vedeta a publicat primele imagini în mediul online și a dezvăluit cum se se simte după intervenția chirurgicală. A ajuns deja acasă, acolo unde se recuperează.

Dană Săvuică, operație de micșorare de sâni. Cum arată acum vedeta în vârstă de 53 de ani

În ultimii ani, Dana Săvuică se află într-o continuă schimbare, fizică și nu numai. După ce s-a luptat mult timp cu kilogramele în plus, a reușit să slăbească, În plus, de o bună vreme se avântă în călătorii spirituale.

La 53 de ani, însă, Dana Săvuică a hotărât să-și facă o operație estetică radicală, care să-i schimbe drastic înfățișarea. Astfel, a călcat pe urmele Simonei Halep și a mers la medic pentru a renunța la bustul generos.

Dana Săvuică a decis să-și facă operație la sâni. După reducție și lifting, vedeta nu mai arată la fel, însă se simte mai bine ca niciodată. Intervenția chirurgicală a avut loc la finalul lunii martie și, după numai două zile, deja a ieșit din spital.

Dana Săvuică se recuperează acum acasă, în confortul casei sale. Și cum întotdeauna păstrează legătura cu fanii , îi ține la curent cu starea sa de sănătate. Vedeta a publicat primele imagini cu felul în care corpul său arată după operația la sâni.

„A fost o săptămână intensă. Operația de reducție și lifting a sânilor realizată acum doua zile a decurs bine și mă simt atât de fericită și împăcată cu gândul că am făcut acest pas. Acum sunt la recuperare și stau în confortul casei mele citind câteva cărți. Vă mulțumesc mult pentru gândurile bune”, a scris Dana Săvuică în mediul online.

Cum se menține Dana Săvuică în formă

Într-un reportaj difuzat , Dana Săvuică, recent întoarsă din Maldive la acea vreme, dezvăluia cum se menține în formă. Nu exagerează cu mâncarea nici măcar în vacanțe, iar o ajută să nu capete kilograme în plus.

„Cel mai mult mi-a plăcut mâncarea în Maldive. Am făcut o cură de fructe exotice: fructul dragonului, mango, banane mai puțin, pentru că ele îngrașă. Am mâncat și homar și fructe de mare.

O să am grijă să slăbesc în timp ce mănânc. Este o omletă foarte gustoasă. Am pus 100 de mililitri de apă. Poți s-o asezonezi cum vrei tu. Eu am tăiat ceapă și puține roșii. Poți să pui și ciuperci”, a spus Dana Săvuică.