Povestea primei românce care a pozat în Playboy. Dana Săvuică dezvăluie cum a reacționat tatăl ei, fost ambasador

Dana Săvuică, prima femeie care a pozat în Playboy România, exact când a decis să se lase de modelling, dezvăluie cum a ajuns să își arate nurii în anul 1999, într-o societate în care prejudecățile erau mult mai mari față de cele din prezent.

Dana Săvuică i-a cerut voie tatălui ei să pozeze în Playboy România. Cum a reacționat fostul ambasador

a dezvăluit și cum a reacționat tatăl ei, George Săvuică, fost ambasador al României în țări asiatice. Practic, fără acordul familiei sale nu ar fi acceptat niciodată oferta de a se dezbrăca într-o revistă pentru adulți.

Dana Săvuică a mărturisit, în , că i-a cerut voie tatălui ei să pozeze goală, iar acesta a acceptat deoarece știa că lucrurile nu vor fi făcute într-o manieră vulgară. Dana și-a câștigat respectul în fața alor ei, lucru care a ajutat-o atunci când a luat hotărârea să pozeze în revista iepurașului cu papion.

„Tata mi-a zis un lucru care m-a uns pe suflet”

„Ai mei n-au văzut că am pozat, eu am luat acceptul lor ca să pozez. Dacă tatăl meu spunea nu, n-aș fi făcut asta niciodată. Aveam 29 de ani, eram și femeie măritată, aveam și copil mic, eu la 23 de ani am rămas gravidă. Eram prezentator la TVR, mă lua Zina Dumitrescu peste tot, am fost model. Anul 1993 a fost pentru mine Top Of The Top. Și în 1999 mi s-a făcut această ofertă să fiu prima româncă, persoană publică, care apare pe coperta primului număr. Voiam să mă retrag din modelling, chiar am fost în top 5-6 modele din România.

Mă gândeam cum să mă retrag și când mi-au zis de Playboy l-am sunat pe tata, era în Malaezia ambasador sau în Filipine. Mi-a zis un lucru care m-a uns pe suflet: știi când ai vrut să fii actriță, eu te-am oprit. Tata se gândea să îmi fie bine, ca eu să evadez cumva. Actriță nu am fost din cele mai bune motive ale părinților mei și, totuși, am devenit manechin. I-am dovedit tatălui meu că sunt inteligentă, că pot să fac lucrurile cu eleganță, că nimeni nu m-a arătat cu degetul. A avut încredere în mine. M-am simțit și eu pentru prima oară că nu mai sunt fata lui tata.

Mi-am negociat contractul la sânge, am vrut să pozez cum am vrut eu. Revista aparținea PRO TV, condus de Adrian Sârbu, și a fost așa un boom. Așa s-a numit și titlul „Model fără haine”, căci era despre retragerea mea din modelling. Interviul a fost foarte bine scris și așa am băgat numele meu în analele showbiz-ului românesc. După 100 de ani poate se întreabă cineva cine a fost, mă, prima româncă din Playboy, a fost una Dana Săvuică, știi?”, a declarat Dana Săvuică despre experiența pozatului în Playboy.

Săvuică, despre divorț și actuala relație

Vedeta a vorbit și despre divorțul prin care a trecut, fiind implicată în prezent într-o altă relație. Fostul model al Zinei Dumitrescu spune că în căsnicie s-a simțit ca o pasăre în colivie. Totodată, manechinul a descris în trei cuvinte relația pe care o are cu actualul.

„M-am simțit ca într-o colivie. Am simțit că mă bat cu morile de vânt. Mulți intrăm în relații și, chiar dacă vezi niște semnale, niște chestii, ești atât de idealistă încât zici: lasă că îl schimb eu. N-ai pe cine să schimbi. Omul e cum e. (…) Libertate, egalitate și fraternitate și nu este francez”, a adăugat Dana Săvuică.