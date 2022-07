Dana Săvuică, prima imagine cu iubitul ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut viața după divorț

Dana Săvuică a postat prima imagine cu iubitul ei. Cei doi au fost plecați într-o vacanță de vis în Grecia.

Dana Săvuică, prima imagine cu iubitul ei

a postat prima fotografie cu partenerul ei, Răzvan Enescu, alături de care a plecat în Grecia, împreună cu alți prieteni.

Dana Săvuică este o fire discretă atunci când vine vorba despre viața amoroasă, dar de data aceasta a decis să facă publică relația cu bărbatul cu care are o relație după divorțul de Răzvan Stanciu.

La șapte ani de când a divorțat de fostul soț, vedeta este fericită alături de partenerul ei. Dana Săvuică nu a oferit prea multe detalii despre noul iubit, menționând doar că se cunosc de peste 30 de ani, din perioada facultății.

Vedeta pleacă adesea în vacanțe în scop profesional, iar iubitul ei rămâne acasă și are grijă de animalele de companie. De data aceasta au decis să meargă împreună într-o locație superbă, pe insula Creta.

“Săracul, el stă acasă atunci când sunt eu plecată în vacanțe. Stă cu cățelul și cu pisica! Acum în Creta plecăm împreună.

Nu există să fie invidios! Nu este deloc! Asta apreciez foarte mult la el, că mă lasă să fac ce vreau și știe că acest job pe care-l am, de influencer sau cum se zice acum content creator, digital creator, e foarte important pentru mine și nu vrea să-mi oprească zborul!”, a declarat vedeta pentru .

Dana Săvuică a divorțat de fostul soț în 2015, după ce acesta i-a fost infidel. Cei doi au împreună o fiică, Julie.

Cum se menține în formă Dana Săvuică

Recent, Dana Săvuică , la 52 de ani. Vedeta a declarat, în cadrul unui interviu, că preferă să mănânce homar și fructe de mare atunci când pleacă în vacanțe exotice.

În schimb, atunci când este acasă, blondina consumă omlete, care îi asigură necesarul de proteine.

De asemenea, vedetei îi plac și fructele exotice, pe care le consumă atunci când ajunge în destinațiile unde acestea se pot găsi: fructul dragonului, mango sau banane.

Vedeta a dezvăluit și care este rețeta despre care spune că o ajută să slăbească.

“O să am grijă să slăbesc în timp ce mănânc. Este o omletă foarte gustoasă. Am pus 100 de mililitri de apă. Poți s-o asezonezi cum vrei tu. Eu am tăiat ceapă și puține roșii. Poți să pui și ciuperci.”, a explicat Dana Săvuică la Kanal D.