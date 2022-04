Dana Săvuică, recuperare după operația din noiembrie. La ce a fost nevoită să renunțe vedeta

Frumoasa blondină a mărturisit la ce trebuie să renunțe după intervenția chirurgicală efectuată în noembrie 2021. Vedeta a recurs la operație pentru că era la un pas să rămână paralizată din cauza herniei de disc.

Dana Săvuică, dezvăluiri după operația de hernie de disc. Ce nu mai poate face blondina

Dana Săvuică este nevoită să renunțe la unele obiceiuri după realizată la ultimele vertebre, printre care se numără și purtarea tocurilor. De asemenea, blondina trebuie să fie atentă la ridicarea greutăților și eforturilor depuse.

„La o lună și jumătate de repaus am început recuperarea medicală pe care o fac cu o echipă de specialiști, kinetoterapeuți, oameni foarte buni pe recuperare medicală.

Din ianuarie fac recuperare de două ori pe săptămână, este un pachet personalizat realizat de specialiști. Am efectuat până acum peste 20 de ședințe. Am învățat ce exerciții să fac pentru nervul sciatic și pentru coloană și le mai fac și acasă.

O parte le fac la clinică, apoi acasă. Nu mai am voie să port tocuri, doar pantofi sport, balerini. Doar la evenimente mai port, dar tocuri mici, de 3 sau 5 cm, și stau cel mult o oră încălțată.

Trebuie să reintru în stilul de viață normal, am fost în Sri Lanka, am început să dansez. Ritmul de viață l-am câștigat, dar am grijă să nu car valize, saci de gunoi, nu fac mișcări bruște”, a declarat Dana Săvuică pentru .

Dana Săvuică, recuperare de lungă durată

Dana Săvuică face înot, sport pe care l-a practicat și în copilărie, în prezent știind toate stilurile. De asemenea, merge de două ori pe săptămână într-o clinică specializată. ține foarte mult la recuperarea medicală începută în ianuarie 2022.

În altă ordine de idei, frumoasa blondină este conștientă că recuperarea este una de lungă durată, undeva între 6 luni și un an, în funcție de organismul fiecărei persoane în parte.