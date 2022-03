Sora Danei Săvuică, pentru prima dată într-un platou de televiziune. Cum arată și cu ce se ocupă Gabriela

Gabriela, sora Danei Săvuică, și-a aniversat ziua de naștere. Invitate în emisiunea „La Măruță”, ele au vorbit despre vacanța din Sri Lanka, dar și copilăria pe care au petrecut-o acolo. Revederea locurilor dragi a fost una încărcată de emoție.

Sora Danei Săvuică a fost prezentă pentru prima dată într-un platou de televiziune

Gabriela, sora mai mică a Danei Săvuică, și-a sărbătorit ziua de naștere și a fost invitată pentru prima dată într-un platou de televiziune.

În emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată, vineri, la Pro TV, Gabriela a dezvăluit că a avut întotdeauna grijă de ea, încă din copilărie. În prezent, cele două surori sunt vecine și tocmai s-au întors dintr-o vacanță petrecută împreună în Sri Lanka.

„Avea foarte multă grijă de mine și poate că uneori era mult prea protectivă. Eram foarte mândră de ea și o admir în continuare pentru tot ce a făcut. O iubesc pe sora mea. Suntem vecine.

Eu am grijă de copilul meu. Am un băiat de 11 ani și am grijă de el, ăsta e job-ul meu. Nu e ușor, trebuie să-l iei de la școală, să-l duci la școală, să faci temele cu el.”, a spus Gabriela.

Dana Săvuică și sora ei, vacanță de suflet în Sri Lanka

Dana Săvuică și sora ei și-au petrecut primii ani de viață în Sri Lanka, prin prisma meseriei tatălui lor, care s-a mutat acolo într-o misiune diplomată. După mai bine de 40 de ani, s-au întors pe meleagurile copilăriei, iar experiența a fost una emoționantă.

„Eu m-am întors după 42 de ani. A fost minunat. Casa unde am stat nu mai era, dar am recunoscut piața, cinematograful și clubul de înot unde mergeam.

Eu am făcut grădinița acolo, din păcate nu mai există. A fost foarte special pentru mine să mă întorc după atâta timp, m-am abținut cu greu să nu plâng.”, a dezvăluit sora Danei Săvuică.

„Binecuvântez fiecare moment al vieții mele alături de sora mea”

După ce au fost nevoite să se întoarcă în țară, din cauza regimului comunist, Dana Săvuică și sora ei au locuit cu bunicii, la Târgoviște. Adaptarea a fost una dificilă, dar a contat mult faptul că s-au avut una pe cealaltă.

„Eu binecuvântez fiecare moment al vieții mele alături de sora mea. Noi am ajuns în România și atunci am simțit eu o responsabilitate foarte mare față de sora mea. A trebuit să fiu și mamă și prietenă și soră pentru ea. Eram singure în țară, stăteam la bunicii noștri, la Târgoviște.”,