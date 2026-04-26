Dana White, prietenul lui Donald Trump, a fost martor la tentativa de asasinat a liderului SUA: „Incredibil! M-am bucurat de fiecare minut”

Donald Trump, președintele SUA, a fost victima unei tentative de asasinat chiar la dineul Corespondenților de la Casa Albă. Dana White, apropiat al liderului și șeful companiei UFC, a luat parte la scenele șocante care s-au întâmplat în Washington D.C. Un bărbat de 31 de ani, Cole Allen, a deschis focul sâmbătă seara și a produs panică printre invitați.

Dana White, martor la tentativa de asasinat a lui Donald Trump: „A fost incredibil”

La scurt timp după ce a fost arestat, Cole Allen a declarat autorităților că voia să împuște mai mulți oficiali ai administrației Trump, conform CBS News. Cel puțin 7 focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal chiar în momentul în care pe scenă erau prezenți atât Donald Trump, cât și soția acestuia, Melania, dar și înalți oficiali ai administrației Trump. Cole Allen, atacatorul, avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

și directorul general al companiei de promovare a MMA, UFC, a fost martor la ceea ce se numește cea mai recentă tentativă de asasinat asupra președintelui SUA. Dana White a fost invitat la dineul Corespondenților de la Casa Albă și a descris momentele incredibile. „A fost mult zgomot, unele mese au început să fie răsturnate, oamenii intrau în cameră cu arme , strigând la toată lumea să se urce pe podea… Nu m-am întins. A fost al naibii de incredibil, m-am bucurat de fiecare minut. A fost o experiență destul de nebună și unică”, a declarat Dana White, prezent la eveniment.

Dana White’s reaction to the shooting at the White House correspondents dinner: “It was f*cking awesome. I literally took every minute of it in. It was a pretty crazy, unique experience.” 😭 — Championship Rounds (@ChampRDS)

Donald Trump a fost evacuat în siguranță după atac. Prima reacție a președintelui SUA

Donald Trump, alături de soția sa Melania, au fost evacuați în siguranță după haosul declanșat de atacator. Liderul SUA a apărut în fața presei extrem de calm. „Președintele și Prima Doamnă sunt în siguranță, la fel ca toate persoanele aflate sub protecție” a declarat într-un comunicat de presă serviciul însărcinat cu protecția înalților demnitari politici americani.

„Nu-mi pot imagina profesii mai periculoase decât cea de președinte. Dacă Marco Rubio mi-ar fi spus, atunci poate nu aș fi candidat la președinție”, a fost prima reacție a lui Donald Trump, dezvăluind că un ofițer al Serviciilor Secrete a fost împușcat de către atacator. „Tocmai am vorbit cu ofițerul și se simte foarte bine. Este foarte optimist și i-am spus că îl iubim și îl respectăm și că este un tip foarte mândru”.

Trump, victima unei noi tentative de asasinat. Ce s-a întâmplat în 2024

Incidentul de la dineul Corespondenților de la Casa Albă marchează . În urmă cu aproximativ 2 ani, Donald Trump era rănit când un glonț i-a atins urechea în timpul unui eveniment de campanie în Butler, Pennsylvania, cu ocazia celei de-a doua candidaturi la președinție.