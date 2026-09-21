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Eddy Gnahore nu ar mai avea loc la Dinamo în acest sezon, crede Ionel Dănciulescu. Fostul mare atacant al Stelei și al lui Dinamo a analizat jocul echipei dinamoviste după 4-0 cu Farul și le transmite fanilor că nu au niciun motiv să regrete faptul că mijlocașul francez a ajuns la FCSB.

Eddy Gnahore nu ar mai avea loc la Dinamo, crede Ionel Dănciulescu

Gnahore a semnat cu FCSB la începutul acestui sezon, după ce și-a încheiat socotelile cu Dinamo. În plină reconstrucție, antrenorul Nuno Campos a considerat în acel moment că nu are nevoie de Gnahore, astfel că șefii i-au făcut pe plac și nu i-au oferit mijlocașului prelungirea contractului.

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A ajuns imediat la FCSB, însă nici aici nu s-a impus drept un titular incontestabil. Ionel Dănciulescu nu crede că liderul din Superligă ar avea nevoie în acest moment de Gnahore. Așadar, fostul atacant crede că în cele din urmă dinamoviștii au luat o decizie bună când nu au ținut neapărat să-l păstreze în lot pe francez.

. A reușit să schimbe fața echipei într-un interval scurt. S-a adaptat lotului echipei. Armstrong joacă cel mai bun fotbal al lui. Musi dă un randament bun. Lui Gnahore i-ar fi greu să joace la Dinamo. Acum îi dau crezare lui Campos (n.r. când s-a vorbit în vară că antrenorul nu l-a dorit la echipă)”, a declarat Ionel Dănciulescu, la Liga

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Andrei Nicolescu nu regretă despărțirea de Eddy Gnahore, jucător ajuns la FCSB

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, explica la începutul lunii august că nu are niciun regret după ce Eddy Gnahore a ajuns la FCSB. Asta, pentru că decizia de a renunța la Gnahore a fost luată după ce toată lumea din club s-a consultat în acest sens.

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„Nu, din partea clubului nu. . Și de fiecare dată când clubul a asumat o decizie nu mai poate discuta despre asta. Vom vedea dacă va fi o decizie bună sau proastă. Așa cum am văzut la celelatle decizii, legate de Politic, Musi.

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Toate celelalte decizii pe care clubul le ia sunt asumate și nu are rost să trăim în trecut”, a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat dacă „regretă” despărțirea de fotbalist, în direct la VOYO Sport 1.