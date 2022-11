Danemarca – Tunisia 0-0, în Grupa D la Campionatul Mondial 2022. Africanii ratează din nou deschiderea scorului. Video

Tunisia : Dahmen (CS Sfaxien) – Talbi (Lorient), Meriah (Esperance Tunis), Bronn (Salernitana) – Dragen (Luzern), Skhiri (Koln), Laidouni (Ferencvaros), Abdi (Caen) – Slimane (Brondby), Msakni(c) (Al Arabi) – Jebail (Odense); Rezerve : Balbouli, Ben Said, Hassen, – Ben Rmdhane, Chaaleil, Ghandri, Ifa, Jaziri, Kechrida, Khazri, Khenissi, Maaloul, Mejbri, Sassi, Sliti; Selecționer : Jalel Kadri

Min. 43: Același Jebail are o nouă șansă de a deschide scorul! „Nouarul” scapă singur cu Schmeichel, dar goalkeeperul danez respinge în corner cu un reflex incredibil.

Meciul Danemarca – Tunisia are loc marți, 22 noiembrie, cu începere de la ora 15:00, şi reprezintă 0prima partidă din etapa 1 a Grupei D, în care urmașii lui Hamlet sunt favoriţi la calificarea în optimi, alături de campioana mondială în exercițiu, Franța. Tunisia și Australia nu sunt văzute a avea forța de a le încurca planurile celor două reprezentante ale Europei.

Danemarca – Tunisia, prmul meci din Grupa D la Campionatul Mondial 2022

Danemarca și Tunisia deschid seria meciurilor din cadrul Grupei D la turneul final al CM 2022. Danezii par a avea mult mai multe argumente pentru a-și apropia victoria, însă Tunisia nu este deloc un adversar facil, pentru că are foarte mulți jucători care evoluează în campionate de top ale Europei, în special în cel francez.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă meciul

Confruntarea Danemarca – Tunisia se desfășoară marți, 22 noiembrie, de la ora 15:00, pe stadionul “Education City” din orașul Al Rayyan, a doua arenă din această localitate care va găzdui cinci meciuri la acest turneul final. Acum stadionul are o capacitate de 40.000 de locuri, dar după turneul final vor rămâne doar 20.000 pentru întrecerile sportive ale studenților.

Stadionul, inaugurat în 2020, este construit pe locul a mai multor campusuri universitare, de unde și numele său, dar este supranumit “Diamantul deșertului”, fiind considerată cea mai spectaculoasă arenă de la CM. Este una dintre locațiile pentru care organizația Amnesty International a depus plângere privind condițiile inumane ale muncitorilor imigranți.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida

Partida Danemarca – Tunisia va fi televizatâ în direct și în excluvitate pe TVR 1. O mai puteți urmări și în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Jucătorii celor două echipe vor avea parte la ora meciului de o temperatură de 28 de grade marți, 22 noiembrie, la Al Rayyan, cerul fiind senin pe tot parcursul zilei și al nopții. Umiditatea aerului va fi excelentă, în jur de 45-50 la sută, condiții foarte bune pentru ca partida să se joace la parametri maximi, fără riscuri pentru cei din teren.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știi, dacă vrei să joci la pariuri, despre Danemarca – Tunisia de la Cupa Mondială 2022

Și meciul Danemarca – Tunisia poate fi o sursă de câștig pentru cei care vor să îl joace la pariuri, sub diferite opțiuni. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Danemarca și Tunisia.

Absenţe pentru Danemarca şi Tunisia

Selecționerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, 50 de ani, , acest echilibru pe compartimente reprezentând principalul atuu al lui Christian Eriksen și al colegilor lui. La partida de deschidere a Grupei D nu are probleme decât cu un singur jucător, portarul lui Union Berlin, Frederik Ronnow, 30 de ani, 22 de selecții la echipa națională, care nu a fost refăcut.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Jalel Kadri, care a preluat în acest an rolul de selecționer al Tunisiei, nu are nici un fel de probleme cu jucători accidentați. Va fi pe teren golgeterul din preliminarii, Wahbi Kazri, autor a cinci goluri. Tunisia are șase prezențe la turnee finale de CM, dar nu a reprezentat niciodată un pericol pentru echipele din Europa: trei egaluri, șapte înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Danezii au vrut să se antreneze cu tricouri pe care scria “Drepturile omului pentru toți”

Partida Danemarca – Tunisia va fi condusă de arbitrul mexican Cesar Arturo Ramos, arbitru FIFA din 2014, care a oficiat și în 2018 la turneul final al CM din Rusia. Danemarca a fost una dintre federațiile care s-a opus organizării turneului final al CM în Qatar, iar FIFA a interzis recent jucătorilor danezi dreptul de a purta tricouri la antrenament cu mesajul “Drepturile omului pentru toți”.

Danemarca a câștigat meciul de deschidere din faza grupelor în patru din cele cinci participări anterioare la Cupa Mondială, fiind neînvinsă de echipele africane la Cupa Mondială (două victorii, două remize). Danezii au câștigat grupa de preliminarii în stil de mare echipă, nouă victorii și un egal.

Cote la pariuri

Pentru casele de pariuri, Danemarca este un favorit destul de clar, la cota de 1,57. Victoria Tunisiei are o cotă imensă, 6,50. Șansă dublă X2 are cotă 2,50, iar un gol înscris în meci de Tunisia ajunge la cota de 1,90. Totuși, deși danezii sunt mari favoriți, opțiunea peste 1,5 goluri în meci are cotă 1,40.

Există un precedent între cele două echipe, un meci amical din 2002, care a fost câștigat de Danemarca cu scorul de 2-1. Selecționerul Kasper Hjulmand și-a avertizat elevii că trebuie să joace la parametrii maximi, pentru că la turnee finale de CM toate participantele dau totul și nu o dată s-au produs surprize.