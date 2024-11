Danezii de la Midtjylland s-au plimbat prin București înainte de meciul cu FCSB. Ce l-a scos din sărite pe antrenorul nordicilor. Video

FCSB și Midtjylland se vor duela în această seară în runda a 4-a din Europa League. Ambele echipe stau destul de bine în clasamentul general, însă duelul de pe Arena Națională se anunță unul extrem de interesant.

FCSB – Midtjylland, meci cât o calificare

Partida din această seară îi poate face pe bucureșteni siguri în proporție de 90% de calificarea în primăvara europeană. Victoriile cu RFS și PAOK Salonic pun echipa antrenată de Elias Charalambous într-o poziție foarte bună, însă în niciun caz roș-albaștrii nu ar trebui să intre pe teren relaxați.

Danezii sunt considerați favoriți în meciul din Europa League. Nordicii au un lot mai valoros, dar și o experiență mai mare în cupele europene. Totuși, bucureștenii au arătat că se pot ridica la nivelul adversarilor în acest sezon.

, cu doar câteva ore înainte de partida de pe Arena Națională, delegația celor de la Midtjylland a făcut o scurtă plimbare în centrul capitalei. Jucătorii s-au plimbat prin zona Catedralei Mântuirii Neamului și a Palatului Parlamentului.

Antrenorul de la Midtjylland, scos din sărite de traficul din capitală

Tehnicianul celor de la Midtjylland, Thomas Thomasberg, s-a confruntat deja cu primele probleme în România. El a criticat traficul din capitală. De asemenea, antrenorul a prefațat duelul cu FCSB de pe Arena Națională. Acesta a declarat la conferința de presă:

„A fost teribil. Am făcut o oră până aici, de aceea am întârziat. E un oraș mare, abia aștept meciul, dar traficul nu mi-a plăcut deloc. FCSB e o echipă bună. Știu că în campionat nu are rezultatele așteptate.

Am văzut câteva meciuri din campionat, au fost meciuri echilibrate. Am văzut victoria de la PAOK. E un meci important, fiecare echipă ar face un pas mare către calificare cu trei puncte”.

Elias Charalambous: „Suntem pregătiți pentru un meci dificil”

Cipriotul știe că partida nu va fi deloc ușoară, însă are mare încredere în elevii săi. Elias Charalambous a declarat că a făcut o analiză detaliată a adversarului și a găsit câteva puncte slabe.

„Știm foarte bine că ei sunt pe primul loc în Danemarca, știm foarte bine cât de greu e campionatul acolo. (n.r. despre înfrângerea suferită de Midtjylland cu Brondby, scor 1-5). Un rezultat nu definește o echipă.

Suntem pregătiți pentru un meci dificil, jucăm acasă, jucătorii sunt motivați, am început foarte bine competiția, în afară de ultimul meci. Vom da tot ce avem mai bun pentru a obține cele 3 puncte. În Europa, nivelul e mult mai greu, în aceste meciuri trebuie să fii în formă maximă. Am analizat adversarul, toate echipele au slăbiciuni, acolo vrem să lovim”, a explicat Elias Charalambous.