Danezii, la pământ după eliminarea de la EURO 2020! În lacrimi pe Wembley: “Este enervant şi dezamăgitor”

Înfrângerea suferită în semifinalele Campionatului European, scor 1-2, chiar pe Stadionul Wembley din Londra, în fața reprezentativei Angliei, i-a dărâmat pe danezi. Cu atât mai mult cu cât s-a produs în urma unui dictat fără ca olandezul Danny Makkelie să consulte arbitrajul video.

„Este enervant și dezamăgitor. Am jucat foarte bine, ne-am simțit bine, am căzut și ne-am ridicat. Am rămas în zece oameni. A fost un meci greu”, a reacționat, vizibil afectat, căpitanul Simon Kjaer, în timp ce selecționerul l-a pus la zid pe centralul partidei.

În schimb, elevii lui Gareth Southgate sunt în al nouălea cer după . Cu un succes în fața Italiei, reprezentativa Albionului ar obține primul trofeul european din istoria sa.

Durere fără margini pe Wembley. Danezii, prăbușiți după ratarea calificării în finala Euro 2020

Imediat după fluierul final, Simon Kjaer, cel care a înscris în propria poartă, cu șase minute înaintea pauzei, s-a întins pe gazon și a izbucnit în lacrimi. Până la urmă, , veteranul dintre buturi, a fost cel care a reușit, cu mare dificultate, să-l consoleze.

„Au fost multe lucruri care au mers împotriva noastră. Am revăzut faza şi spun că nu trebuia dat penalty. Au fost două mingi pe teren timp la acea fază. Am făcut tot ceea ce am putut”, a reacționat și selecționerul Kasper Hjulmand.

Sterling, ferm pe poziții: „A fost penalty clar”

În altă ordine de idei, Raheem Sterling, nimeni altul decât protagonistul fazei controversate din minutul 102 al partidei de pe Wembley, a sărit în apărarea arbitrului, susținând că a fost faultat în careu de Jakim Maehle.

„Am intrat în careu şi mi-a prins piciorul drept, a fost penalty clar. În rest, este prima oară când încasăm gol la acest turneu și am dat dovadă că putem reveni și câștiga meciul.

Știam că suntem mai puternici, iar danezii vor ceda. A fost o evoluție de zile mari. Este încă un pas în direcţia corectă. De acum trebuie să ne concentrăm pe finala de duminică cu Italia”, a declarat starul lui Manchester City.

„Știam că nu va fi ușor, dar am oferit fanilor și unei țări întregi o seară fantastică, iar aventura continuă. Mai avem un singur obstacol de depășit. Italia este o echipă puternică.

Au demonstrat o formă extraordinară și sunt niște luptători războinici în apărare. Dar finalele trebuie câștigate. Nu m-am uitat la reluările cu faza penalty-ului, dar eu cred că Sterling i-a pus pe jar pe danezi tot meciul”, a spus și selecționerul Angliei, Gareth Southgate.