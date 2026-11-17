Dani Alves (43 de ani) a încheiat socotelile cu fotbalul în 2023, când contractul său cu trupa mexicană UNAM Pumas a ajuns la final. De atunci, viața fotbalistului a fost presărată de probleme, dar și de schimbări majore.
Fostul fotbalist brazilian, care a scris istorie alături de Barcelona, a fost eliberat din închisoare în luna martie 2025. Atunci, Dani Alves a fost achitat pentru acuzația de agresiune sexuală asupra unei tinere, care susținea că totul s-a întâmplat într-un club de noapte din orașul catalan. Momentul a consemnat și împăcarea fundașului cu soția sa, Joana Sanz, care intentase procedura de divorț după demararea procesului.
Dani Alves și Joana Sanz au devenit părinți, iar brazilianul a luat o decizie neașteptată în comparație cu personalitatea sa rebelă din fotbal. Alves a devenit pastor evanghelic și, deși nu este hirotonisit, încearcă să împrăștie credința și învățăturile biblice altor persoane, prin intermediul unor turnee pe care le organizează. De asemenea, este foarte activ în viața comunității bisericii Elim din Girona.
După ce a aflat că soția sa, Joana Sanz, dorește din nou să divorțeze de el, din cauza implicării religioase, Dani Alves a postat un mesaj pe rețelele sociale, prin care își susținea credința: ”Am trăit 40 de ani în închisoare, dar în închisoare am fost cu adevărat eliberat. Astăzi pot spune cu adevăr: nu sunt liber pentru că am ieșit din închisoare; sunt liber pentru că Isus m-a scos din păcat”.
În februarie 2024, brazilianul a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru agresiune sexuală. O tânără de 23 de ani a făcut plângere după ce Dani Alves ar fi hărțuit-o într-un club de noapte din Barcelona, în seara dintre 30 și 31 decembrie 2022. Aceasta susținea că totul s-ar fi întâmplat în toaleta VIP a clubului.
Pe parcursul perioadei în care fostul fundaș al Barcelonei se afla în arest preventiv, declarațiile sale s-au schimbat constant. Inițial, Dani Alves a declarat că nu o cunoaște pe victimă. Ulterior, a susținut că s-au întâlnit, dar nu s-a petrecut niciun incident, iar, ulterior, a mărturisit că actul sexual a fost consensual. Fotbalistul a fost eliberat din arest, pe cauțiune, în martie 2024, achitând suma de un milion de euro. Mai mult, a fost achitat în martie 2025, întrucât anchetatorii au constatat neconcordanțe între mărturia victimei, înregistrările video din clubul de noapte și probele biologice.