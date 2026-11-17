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Dani Alves (43 de ani) a încheiat socotelile cu fotbalul în 2023, când contractul său cu trupa mexicană UNAM Pumas a ajuns la final. De atunci, viața fotbalistului a fost presărată de probleme, dar și de schimbări majore.

Viața lui Dani Alves s-a schimbat radical

Fostul fotbalist brazilian, care a scris istorie alături de Barcelona, a fost eliberat din închisoare în luna martie 2025. Atunci, Dani Alves a fost achitat pentru acuzația de agresiune sexuală asupra unei tinere, care susținea că totul s-a întâmplat într-un club de noapte din orașul catalan. Momentul a consemnat și împăcarea fundașului cu soția sa, Joana Sanz, care intentase procedura de divorț după demararea procesului.

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Dani Alves și Joana Sanz au devenit părinți, iar brazilianul a luat o decizie neașteptată în comparație cu personalitatea sa rebelă din fotbal. Alves a devenit pastor evanghelic și, deși nu este hirotonisit, încearcă să împrăștie credința și învățăturile biblice altor persoane, prin intermediul unor turnee pe care le organizează. De asemenea, .

După ce a aflat că de el, din cauza implicării religioase, Dani Alves a postat un mesaj pe , prin care își susținea credința: ”Am trăit 40 de ani în închisoare, dar în închisoare am fost cu adevărat eliberat. Astăzi pot spune cu adevăr: nu sunt liber pentru că am ieșit din închisoare; sunt liber pentru că Isus m-a scos din păcat”.

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Dani Alves a fost achitat în scandalul de agresiune sexuală în care a fost implicat

În februarie 2024, brazilianul a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru agresiune sexuală. O tânără de 23 de ani a făcut plângere după ce Dani Alves ar fi hărțuit-o într-un club de noapte din Barcelona, în seara dintre 30 și 31 decembrie 2022. Aceasta susținea că totul s-ar fi întâmplat în toaleta VIP a clubului.

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Pe parcursul perioadei în care fostul fundaș al Barcelonei se afla în arest preventiv, declarațiile sale s-au schimbat constant. Inițial, Dani Alves a declarat că nu o cunoaște pe victimă. Ulterior, a susținut că s-au întâlnit, dar nu s-a petrecut niciun incident, iar, ulterior, a mărturisit că actul sexual a fost consensual. Fotbalistul a fost eliberat din arest, pe cauțiune, în martie 2024, achitând suma de un milion de euro. Mai mult, a fost achitat în martie 2025, întrucât anchetatorii au constatat neconcordanțe între mărturia victimei, înregistrările video din clubul de noapte și probele biologice.