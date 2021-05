Dani Alves, avertisment pentru Leo Messi: „Unde vei fi mai fericit!?”

Brazilianul Dani Alves, fost coleg cu Lionel Messi la Barcelona, îl cunoaşte bine pe starul argentinian alături de care a cucerit 6 titluri în La Liga și trei trofee UEFA Champions League. Fotbalistul cariocas ar vrea ca bunul lui prieten să ia o decizie înțeleaptă referitor la viitorul lui.

Contractul lui Lionel Messi expiră în această vară și argentinianul nu se grăbește să răspundă noii oferte făcută de oficialii clubului de pe Camp Nou.

PSG și Manchester City sunt echipele care așteaptă și ele un semn de la Messi, însă Dani Alves îl avertizează pe starul argentinian să cântărească bine ofertele. El a vorbit despre drama prin care a trecut după despărțirea de Barcelona.

Dani Alves: „Toți jucătorii care au plecat de la Barca au pierdut”

În vârstă de 37 de ani, Dani Alves evoluează în țara natală, la Sao Paulo, după ce a mai trecut pe la Juventus Torino și PSG. Brazilianul a vorbit cu jurnaliștii de la The Guardian și l-a sfătuit pe Leo Messi să rămână pe Camp Nou.

”I-am spus lui Messi de mai multe ori că s-a născut pentru a fi un jucător al Barcelonei și Barcelona s-a născut pentru a fi clubul său. Odată mi-a spus să rămân la Barcelona pentru că nu era niciun loc mai bun. ’Unde vei fi mai fericit?’, m-a întrebat el. Așa că am rămas. Acum i-am amintit de aceasta conversație și ca un bun prieten l-am sfătuit că Barcelona este cel mai bun loc pentru el. Încă n-am primit un răspuns, dar când pleci din Barcelona îți dai seama cât de greu e”, a povestit Dani Alves pentru The Guardian.

Ca să-l convingă că Barcelona este cea mai bună alegere, brazilianul a rememorat perioada de după plecarea lui de pe Camp Nou.

”Toți jucătorii care au plecat de la Barcelona au pierdut. Toți regretă că au plecat. Când am plecat eu de la club, am vrut doar să-mi arăt valoarea ca să mă întorc. Dar, din păcate, aceiași oameni care au fost împotriva mea când am fost la club au rămas acolo. Am arătat ca pot juca pentru Barcelona încă 10 ani. Am încercat să mă întorc. Am jucat ca să mă întorc la Barcelona, dar nu m-au mai vrut”, a mai spus fundașul brazilian.

Cine este Dani Alves, colecționarul de trofee

Dani Alves este recordman mondial la trofee câştigate în carieră, atât la club cât şi la echipa naţională, 40 de trofee în palmares, cinci mai multe decât Lionel Messi.

Născut în Juazeiro, Brazilia, Alves s-a lansat în fotbal de la Bahia, pentru care a evoluat între 2001-2002. A urmat transferul în Europa, unde Dani Alves a semnat cu Sevilla. În cei 6 ani petrecuți la gruparea andaluză, fundașul a câștigat, printre altele, Cupa UEFA și Cupa Spaniei.

Au urmat 8 sezoane la Barcelona cu care a câștigat nu mai puțin de 23 de trofee. Până să revină în Brazilia a mai prins un campionat la Juventus alături de care a câștigat Cupa și campionatul, și încă două sezoane la PSG, unde din nou s-a încununat campion, în 2018 și 2019, a cucerit Cupa, Cupa Ligii și Supercupa de două ori.