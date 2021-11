La 38 de ani, Dani Alves revine la Barcelona! Anunțul clubului: „S-a întors acasă!”. Catalanii au făcut o poză specială. Foto

Fundașul brazilian a rămas liber de contract după despărțirea de Sao Paulo, iar din luna septembrie nu a mai jucat niciun meci de fotbal, dar asta nu înseamnă că nu se află într-o formă bună.

Dani Alves a fost căpitanul Braziliei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde „Selecao” s-a impus în finala cu Spania.

Dani Alves, din nou la Barcelona! Anunțul făcut de catalani

, iar Barcelona a anunțat venirea sa printr-o fotografie editată, în care este schițat fundașul în prima perioadă la Barca alături de o poză actuală cu el în noul echipament al echipei.

Venirea lui Xavi a fost importantă pentru Dani Alves, cel care a spus în urmă cu o săptămână că dacă noul antrenor va avea nevoie de serviciile lui, el va răspunde pozitiv unei chemări, ceea ce s-a și întâmplat.

Un CULER torna a casa. — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat)

Dani Alves și Xavi au fost colegi la Barcelona în acea echipă care domina total fotbalul european și care câștiga an de an numeroase trofee, sub comanda lui Pep Guardiola.

Dani Alves fusese transferat de Barcelona în 2008 de la Sevilla, pentru 35.000.000 de euro și a rămas pe „Camp Nou” până în vara anului 2016, atunci când a plecat liber de contract la Juventus.

38 de ani are Dani Alves

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Dani Alves, conform transfermarkt.com

Record de trofee pentru Dani Alves

din lume, iar după victoria din finala Jocurilor Olimpice cu naționala Braziliei, fundașul lateral și-a trecut în palmares trofeul cu numărul 44.

Este un record greu de egalat, iar Dani Alves a recunoscut de multe ori că, deși a ajuns la o vârstă înaintată, poate continua să joace fotbal ca în tinerețe, el antrenându-se corespunzător și având aceeași „foame” de trofee ca la începutul carierei.

Alături de Barcelona, Dani Alves a câștigat toate trofeele pe care le putea câștiga la nivel de club și nu numai o dată, ci de mai multe ori.

De-a lungul anilor, Dani Alves a jucat pentru: Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo.

Trofeele câștigate de Dani Alves la Barcelona:

3 trofee Champions League

6 titluri în La Liga

3 Copa Del Rey

5 Supercupe ale Spaniei

4 Supercupe ale Europei

3 Campionate Mondiale ale Cluburilor