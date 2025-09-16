Sport

Dani Carvajal i-a dat un cap în gură unui adversar! Căpitanul lui Real Madrid, eliminat pentru un gest necugetat. Video

Dani Carvajal a făcut un gest necugetat în Real Madrid - Marseille. Fundașul dreapta i-a dat un cap în gură unui adversar și a fost eliminat
Cristian Măciucă
16.09.2025 | 23:52
Dani Carvajal ia dat un cap in gura unui adversar Capitanul lui Real Madrid eliminat pentru un gest necugetat Video
ULTIMA ORĂ
Dani Carvajal i-a dat un cap în gură unui adversar! Căpitanul lui Real Madrid eliminat pentru un gest necugetat. FOTO: X @Touchline

Dani Carvajal (33 de ani) a cedat nervos și și-a lovit un adversar cu capul în gură. Fundașul dreapta a văzut direct cartonașul roșu în finalul meciului Real Madrid – Marseille, din prima etapă a grupei de Champions League.

ADVERTISEMENT

Dani Carvajal, cartonaș roșu după ce i-a dat un cap în gură unui adversar

Real Madrid a avut un meci extrem de complicat la debutul în noul sezon de UEFA Champions League. În runda inaugurală de pe tabloul principal, „los blancos” au primit vizita lui Marseille.

Partida a devenit și mai grea pentru echipa lui Xabi Alonso din minutul 72, când căpitanul Dani Carvajal a primit direct cartonașul roșu. Fundașul dreapta spaniol a intrat în conflict cu Rulli, portarul lui Marseille, pe care l-a lovit cu capul în gură. – vezi VIDEO

ADVERTISEMENT

„Centralul” Irfan Peljto nu a văzut inițial conflictul dintre Carvajal și Rulli, dar a luat decizia de a îl elimina pe spaniol după ce a fost chemat de colegii din VAR să revadă faza pe monitor. Arbitrul bosniac nu a stat la discuții și l-a trimis mai devreme la vestiare pe fundașul „galacticilor”.

Kylian Mbappe a „reparat” instant eroarea lui Carvajal

Paradoxal, eroarea lui Dani Carvajal s-a dovedit a fi de bun augur pentru Real Madrid. La opt minute de la eliminarea căpitanului, „centralul” Peljto a dictat lovitură de la 11 metri pentru spanioli după un henț comis de Facundo Medina.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

Kylian Mbappe a fost cel care și-a asumat responsabilitatea și a dus scorul la 2-1. A fost al doilea penalty primit de Real Madrid în acest meci, după cel din minutul 29, transformat tot de Mbappe. Vicecampioana Spaniei a întors așadar rezultatul, deoarece primii care au înscris pe Bernabeu au fost francezii. Timothy Weah a deschis scorul în minutul 22.

ADVERTISEMENT
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel...
Digisport.ro
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Lovitură pentru Real Madrid! Primul verdict în cazul accidentării lui Alexander-Arnold cu Marseille:...
Fanatik
Lovitură pentru Real Madrid! Primul verdict în cazul accidentării lui Alexander-Arnold cu Marseille: „Ghinion pentru Xabi!”
Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută...
Fanatik
Ce nota a primit Dennis Man la debutul în Champions League. PSV, făcută „praf” în Olanda
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express...
Fanatik
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
iamsport.ro
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!