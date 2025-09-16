Dani Carvajal i-a dat un cap în gură unui adversar! Căpitanul lui Real Madrid, eliminat pentru un gest necugetat. Video

Dani Carvajal (33 de ani) a cedat nervos și și-a lovit un adversar cu capul în gură. Fundașul dreapta a văzut direct cartonașul roșu în finalul meciului .

Real Madrid a avut un meci extrem de complicat la debutul în noul sezon de UEFA Champions League. În runda inaugurală de pe tabloul principal, „los blancos” au primit vizita lui Marseille.

Partida a devenit și mai grea pentru echipa lui Xabi Alonso din minutul 72, când a primit direct cartonașul roșu. Fundașul dreapta spaniol a intrat în conflict cu Rulli, portarul lui Marseille, pe care l-a lovit cu capul în gură. – vezi

„Centralul” Irfan Peljto nu a văzut inițial conflictul dintre Carvajal și Rulli, dar a luat decizia de a îl elimina pe spaniol după ce a fost chemat de colegii din VAR să revadă faza pe monitor. Arbitrul bosniac nu a stat la discuții și l-a trimis mai devreme la vestiare pe fundașul „galacticilor”.

Kylian Mbappe a „reparat” instant eroarea lui Carvajal

Paradoxal, eroarea lui Dani Carvajal s-a dovedit a fi de bun augur pentru Real Madrid. La opt minute de la eliminarea căpitanului, „centralul” Peljto a dictat lovitură de la 11 metri pentru spanioli după un henț comis de Facundo Medina.

Kylian Mbappe a fost cel care și-a asumat responsabilitatea și a dus scorul la 2-1. A fost al doilea penalty primit de Real Madrid în acest meci, după cel din minutul 29, transformat tot de Mbappe. Vicecampioana Spaniei a întors așadar rezultatul, deoarece primii care au înscris pe Bernabeu au fost francezii. Timothy Weah a deschis scorul în minutul 22.