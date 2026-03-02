Dani Coman a comentat „cele 6 puncte” pe care Dinamo le-ar câștiga cu FC Argeș în play-off. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FC Argeș și-a asigurat matematic calificarea în top 6 din SuperLiga. Piteștenii s-au impus cu Dinamo, în deplasare, 1-0, succes care a deschis „robinetul” speculațiilor. Unele guri vorbesc despre faptul că, în play-off, Dinamo ar primi 6 puncte de la gruparea din Trivale. Ce spune Dani Coman despre acest scenariu.

Ce spune Dani Coman despre acuzațiile conform cărora FC Argeș ar da lui Dinamo 6 puncte în play-off

Luni, 2 martie, la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat mult pe seama partidei Dinamo – FC Argeș, scor 0-1. A fost duelul care a trimis pe FCSB în play-out, iar pe piteșteni în play-off. Foarte multe voci, în special în online, au arătat cu degetul către acest deznodământ de pe Arena Națională.

Intrat telefonic în emisiunea de la FANATIK, președintele piteștenilor, Dani Coman, a fost pus să comenteze valul de atacuri și speculații. El le-a promis tuturor criticilor că în play-off vor vedea fața lui FC Argeș și se vor convinge că succesul cu Dinamo a fost „pe bune”.

„Pentru mine e simplu. Vor vedea în meciurile din play-off dacă s-a întâmplat ceva sau nu. Eu am dorință mare să arătăm că nu suntem întâmplător în play-off. Să arătăm tuturor că suntem o echipă care își dorește să facă performanță. Și un club care a crescut frumos, organic și care își dorește să realizeze lucruri importante”, a spus piteșteanul.

, a spus, tot la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo – Argeș 0-1, că este supărat pentru faptul că acest meci a dat apă la moară teoriei conspirației.

În replică, oficialul de la FC Argeș a spus: „Acum toți haterii ăștia care dau mesaje pe rețele trebuie să înțeleagă că Dinamo a avut o ocazii, au avut o bară, au avut alte ocazii de a marca. Ce se întâmpla dacă ne dădea 2,3-0 la pauză? Întorceam rezultatul în a doua repriză. Sunt fabulații ale unor oameni.

Dar suntem trecuți prin asta și știm. Eu unul nu citesc comentariile și nu citeam nici când eram jucător. Erau 50 de mesaje frumoase și unul care îmi strica dispoziția”, a mai adăugat Coman.

Ce ambiții îndrăznețe are FC Argeș în play-off

Dani Coman mai dă asigurări că . El spune că elevii lui Bogdan Andone vor începe fiecare meci, nu doar pe cele cu Dinamo, cu gândul să câștige.

„(n.r. Vreți să bați pe Dinamo de două ori în play-off dacă se poate?) Vrem să îi batem pe toți dacă putem. Și vom încerca. O să vedeți că nu vom fi unsparring partner (n.r. partener de antrenament) pe acolo. Vom fi o echipă care se va lupta cu orice adversar ca să câștige. Nu vom juca să scoatem un egal sau să fim pe acolo prin play-off degeaba. Vom juca fiecare meci la victorie”, a concluzionat Coman.