Dani Coman a dezvăluit în direct numele celor 3 titulari ai Argeșului care au oferte: „E o echipă care se bate la play-off”

ADVERTISEMENT

FC Argeș face un sezon excepțional, deși abia ce a revenit în SuperLiga. Forma excelentă a piteștenilor i-a scos în față pe fotbaliștii lui Bogdan Andone, care nu duc lipsă de oferte.

Ce jucători de la FC Argeș au oferte

FC Argeș a promovat în SuperLiga la finalul sezonului 2024-2025 și și-a fixat obiectiv salvarea de la retrogradare. Lucrurile merg însă neașteptat de bine pentru gruparea din Trivale. După 15 etape, echipa lui Bogdan Andone e pe locul 5, cu 27 de puncte.

ADVERTISEMENT

„Cum să ne lăsăm? Noi jucăm fiecare meci la victorie indiferent de adversar. E clar că va fi complicat. Dar eu sunt convins că noi vom crește de la meci la meci. Din punct de vedere al suflului nu îl vom pierde. Suntem pregătiți și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental. Suntem un grup bun, cu niște jucători antrenabili. Nu mă tem că ne vom pierde din suflu.

(n.r. – obiectiv play-off-ul?) Ne dorim foarte mult. Nu e un obiectiv pentru noi, nu e un capăt de țară dacă nu prindem play-off-ul, dar luptăm în fiecare zi, la fiecare antrenament, luptăm cu armele noastre pentru a ajunge cât mai sus în clasament. Și pentru a face performanță. Eu pentru asta am venit la Pitești, să fac performanță”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB l-a dorit în trecut pe Mario Tudose

Forma bună a lui FC Argeș a făcut ca echipe importante să se intereseze de . Mario Tudose continuă să fie curtat din SuperLiga și nu doar de FCSB. dar transferul nu s-a materializat.

ADVERTISEMENT

„Avem oferte pentru 3 jucători în momente de față. Nu sunt oferte concrete, scrise, dar sunt discuții. Sunt echipe interesate de jucătorii noștri. Mă refer la Tudose, la Caio și la Sadriu.

Nu e nicio ofertă din SuperLiga. A fost o discuție pentru Mario Tudose din SuperLiga acum vreo săptămână, dar nu s-a primit nicio ofertă concretă. Nu de la FCSB, de la o altă echipă care se luptă pentru play-off.(n.r. – O fi vorba despre domnul Șucu?) Nu este vorba de Rapid”, a adăugat președintele lui FC Argeș.

ADVERTISEMENT