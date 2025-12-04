Dani Coman a dezvăluit cum s-a făcut transferul fostului jucător de la Rapid la FC Argeș: „Îl cunoaște foarte bine”

ADVERTISEMENT

Piteștenii au reușit să spargă gheața și să o bată pe Rapid pentru prima dată în această stagiune, asta după ce primele două confruntări, din SuperLiga, le-au pierdut.

Dani Coman, detalii despre aducerea lui Emmers la FC Argeș

Partida din Cupa României s-a terminat cu victoria , 2-1, iar la câteva ore după meci a fost anunțat și primul transfer al iernii pentru formația alb-violetă. Dani Coman a dezvăluit cum s-a făcut mutarea și cine este omul care a discutat cu jucătorul care a fost în trecut și la Rapid.

„Am obținut o victorie importantă, o victorie muncită. Jucătorii s-au dedicat și au înțeles importanța acestei competiții. Am luat o opțiune importantă, dar nu am realizat nimic încă. Suntem bine în ambele competiții (n.r. Cupă și SuperLigă), dar momentan suntem departe de ceea ce avem de realizat. Robert Moldoveanu și-a făcut datoria foarte bine, se antrenează foarte bine.

E un jucător important, care ne-a ajutat foarte mult. Pe Emmers l-am văzut la Rapid, eu cred că ne va ajuta foarte mult pentru ce ne-am propus. Directorul sportiv, domnul Boangiu, care a fost 3 ani la Rapid. A discutat cu el, îl cunoaște foarte bine, i-a prezentat proiectul și ceea ce ne dorim noi și a acceptat”, a spus Dani Coman.

Emmers vine după o perioadă nereușită în Statele Unite. Cifre slabe pentru belgian

Xian Emmers a ajuns în România în 2022, atunci când giuleștenii îl luau de la Roda pentru 200.000 de euro. După ce a stat 3 ani la Rapid, el a plecat, în vară, liber de contract, la Phoenix Rising, o echipă din Statele Unite. Acesta nu a reușit însă să aibă evoluții foarte bune, iar înțelegerea sa, valabilă pe numai 6 luni, nu a fost prelungită de către americani.

Mijlocașul ofensiv a jucat în 17 meciuri pentru Phoenix, dar nu a marcat și nu a pasat decisiv. În tricoul Rapidului, el a reușit să fie mai decisiv și a înscris de 5 ori în 59 de meciuri. Acum, de la 1 ianuarie, el va face parte din lotul lui FC Argeș, gruparea cu care a semnat un contract valabil pentru următorul an și jumătate, conform .