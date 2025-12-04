Sport
Dani Coman a dezvăluit cum s-a făcut transferul fostului jucător de la Rapid la FC Argeș: „Îl cunoaște foarte bine”

Dani Coman a vorbit după meciul pe care FC Argeș l-a câștigat cu Rapid, 2-1, și a dezvăluit cine a fost omul decisiv în ultima mutare făcută de piteșteni.
Mihai Alecu
04.12.2025 | 09:45
Dani Coman a dezvaluit cum sa facut transferul fostului jucator de la Rapid la FC Arges Il cunoaste foarte bine
ULTIMA ORĂ
Ce spune Dani Coman despre ultima mutare făcută de FC Argeș
Piteștenii au reușit să spargă gheața și să o bată pe Rapid pentru prima dată în această stagiune, asta după ce primele două confruntări, din SuperLiga, le-au pierdut.

Dani Coman, detalii despre aducerea lui Emmers la FC Argeș

Partida din Cupa României s-a terminat cu victoria trupei lui Bogdan Andone, 2-1, iar la câteva ore după meci a fost anunțat și primul transfer al iernii pentru formația alb-violetă. Dani Coman a dezvăluit cum s-a făcut mutarea și cine este omul care a discutat cu jucătorul care a fost în trecut și la Rapid.

„Am obținut o victorie importantă, o victorie muncită. Jucătorii s-au dedicat și au înțeles importanța acestei competiții. Am luat o opțiune importantă, dar nu am realizat nimic încă. Suntem bine în ambele competiții (n.r. Cupă și SuperLigă), dar momentan suntem departe de ceea ce avem de realizat. Robert Moldoveanu și-a făcut datoria foarte bine, se antrenează foarte bine.

E un jucător important, care ne-a ajutat foarte mult. Pe Emmers l-am văzut la Rapid, eu cred că ne va ajuta foarte mult pentru ce ne-am propus. Directorul sportiv, domnul Boangiu, care a fost 3 ani la Rapid. A discutat cu el, îl cunoaște foarte bine, i-a prezentat proiectul și ceea ce ne dorim noi și a acceptat”, a spus Dani Coman.

Emmers vine după o perioadă nereușită în Statele Unite. Cifre slabe pentru belgian

Xian Emmers a ajuns în România în 2022, atunci când giuleștenii îl luau de la Roda pentru 200.000 de euro. După ce a stat 3 ani la Rapid, el a plecat, în vară, liber de contract, la Phoenix Rising, o echipă din Statele Unite. Acesta nu a reușit însă să aibă evoluții foarte bune, iar înțelegerea sa, valabilă pe numai 6 luni, nu a fost prelungită de către americani.

Mijlocașul ofensiv a jucat în 17 meciuri pentru Phoenix, dar nu a marcat și nu a pasat decisiv. În tricoul Rapidului, el a reușit să fie mai decisiv și a înscris de 5 ori în 59 de meciuri. Acum, de la 1 ianuarie, el va face parte din lotul lui FC Argeș, gruparea cu care a semnat un contract valabil pentru următorul an și jumătate, conform anunțului făcut de piteșteni pe rețelele sociale.

