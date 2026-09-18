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În mod evident, Dani Coman (47 de ani), președintele clubului din Pitești, a fost prezent din această postură vineri seară pe stadionul din Giulești cu ocazia meciului Rapid – FC Argeș, disputat în cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga. Cu această ocazie, fostul portar al Rapidului a făcut în sfârșit pace cu suporterii.

Dani Coman, pace cu suporterii giuleșteni cu ocazia meciului Rapid – FC Argeș

Timp de mai mulți ani, încă de pe vremea când era fotbalist în Giulești, Coman a avut un conflict aprins cu galeria, fiind înjurat în mai multe rânduri de către fani, inclusiv după ce a plecat de la echipă. Acum însă, se pare că cele două părți au decis să uite definitiv de această chestiune și astfel se poate spune că au făcut „pace”.

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Mai exact, în minutul 14 al acestui meci dintre Rapid și FC Argeș, suporterii giuleșteni au început să îi scandeze numele lui Dani Coman, bineînțeles în semn de reconciliere cu fostul goalkeeper după o perioadă destul de lungă marcată de tensiuni mari între cele două „tabere”, după cum s-a notat anterior.

Prezențe de marcă în Giulești la meciul Rapid – FC Argeș

, a văzut partida din lojă, alături de acționarul majoritar Dan Șucu. De asemenea, pe stadion a fost prezent și Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO și fost candidat la alegerile prezidențiale din România, de asemenea

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„E o poveste unică pentru fiecare dintre noi. Părinții mei, ambii veniți în București din Craiova, țineau cu Știința. Tata, ofițer, dar tot cu Știința ținea. Și blocurile în care am stat cu ei de la 14 ani erau blocuri militare. Erau toți steliști. Am avut un coleg, cel mai bun prieten al meu din Școala Generală, Răzvan.

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El și tatăl său, ambii rapidiști, m-au dus pe Giulești prima dată. Așa s-a întâmplat. Era și altă perioadă. Erau anii ’70, ’70 și un pic, Rapidul era cum e acum FCSB/Steaua, cea mai populară echipă din România”, a povestit în urmă cu ceva timp Mircea Geoană,