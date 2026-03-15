Dani Coman a fost operat înainte de Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: “Îmi sărea umărul la câteva zile! Băieţii îmi spun să stau liniştit, să mă refac”

FC Argeș a învins Universitatea Craiova cu 1-0 în prima etapă din play-off. Succesul piteștenilor a fost o adevărată bucurie pentru Dani Coman, cel care s-a operat înaintea meciului. Ce s-a întâmplat, de fapt.

FC Argeș a bifat o surpriză uriașă în prima etapă din play-off-ul acestui sezon. Piteștenii au învins Universitatea Craiova cu 1-0 la ea acasă. , a intrat a doua zi în direct și a spus totul despre intervenția chirurgicală suferită recent.

„Am avut o intervenție chirurgicală la umăr. Mă chinuia de foarte mulți ani și sărea umărul la câteva zile… îmi sărea și atunci am decis să să am această intervenție imediat după intrarea în play-off. Trebuia s-o fac de câțiva ani, dar am tot amânat această intervenție.

Mă bucur că am reușit acum. Băieții mi-au zis că trebuie să stau liniștit în play-off, să mă refac. Și deocamdată… au început cu dreptul. Am motive!”, a spus inițial președintele lui FC Argeș.

Dani Coman a oferit detalii despre vizita la Comisia de Disciplină. „Nu ne puteam bate joc de un oraș întreg!”

Dani Coman a vorbit ulterior despre vizita sa la Comisia de Disciplină a FRF, loc unde a fost nevoit să se prezinte în urma

„(n.r. – Vizita la Comisia de Disciplină cum a fost?) A fost ok, mi-am spus punctul de vedere, le-am adus argumente. Acum dacă voi fi suspendat sau amendat că am spus un adevăr, deși comisia CCA-ului l-a suspendat pe Radu Petrescu, asta înseamnă că a greșit. Nici eu nu pot să spun că am avut un discurs normal.

A fost puțin ieșit din tipare, dar și influențat de greșeala pe care a făcut-o, pentru că nu este normală, indiferent ce ce argumente mi-ar aduce Comisia, greșeala nu este normală și nu ne puteam bate joc de un oraș întreg, de munca unor jucători, de familiile jucătorilor. Dar noi am fost inteligenți, am depășit momentul rapid și ne-am repoziționat și am câștigat următoarele meciuri”, a mai punctat Dani Coman.

Borna fantastică bifată de FC Argeș în primul sezon de la revenirea în SuperLiga. „Eu nu cred că mai există!”

Pe final, Dani Coman a ținut să scoată în evidență o bornă impresionantă pe care FC Argeș, în calitate de nou-promovată, a atins-o în acest sezon. Piteștenii au bifat 16 meciuri fără să primească gol în acest sezon.

„Avem 16 meciuri fără gol primit în acest campionat. Dacă am face o analiză așa și ne-am uita în ultimii 50 de ani dacă există vreo echipă nou-promovată care să nu primească gol în 16 meciuri… Eu nu cred că mai există!”, a mai spus Dani Coman în direct la FANATIK SUPERLIGA.

37 de goluri a marcat FC Argeș în sezonul regular

28 de goluri au încasat piteștenii în aceeași perioadă